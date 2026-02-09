米蘭冬奧》「四周跳之神」助美衛冕 喬帥歡呼

被封為「四周跳之神」的美國花式滑冰名將馬里寧，在2026米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽，於長曲又一次精湛演出，獲得200.03分的高分，力壓日本隊佐藤駿的194.86分，最後美國隊團體靠著馬里寧拿到10分積分，以總分69分險勝日本隊的68分，日本連兩屆屈居銀牌，地主義大利60分得銅牌。

馬里寧將個人在團體賽短曲輸給日本隊鍵山優真的恥辱，於長曲「加倍奉還」，尤其展現在滑冰界幾乎無人能及的後空翻美技後，更令現場觀眾為之瘋狂，他透露看到職業網球傳奇球星喬柯維奇也坐在觀眾席，跟其他觀眾一樣為他的表現雀躍歡呼，儘管賽後筋疲力盡，心情卻是無比亢奮。

廣告 廣告

脖子上掛著金牌的馬里寧說：「喬帥就站在那裡、抱著頭。當時我心想：『天哪！』這真是太不可思議了，是一生中千載難逢的機會，可以看到知名網球球星看我表演，我實在太震撼了！」

馬里寧在短曲的飲恨，讓他被美國媒體揶揄從「四周跳之神」降為「四周跳之王」，馬里寧解釋自己短曲只拿出一半的力量，雖然團體賽重要，但主要目標還是個人賽，而他也在團隊最需要他的時候，又回到了「四周跳之神」的水準，他說道：「我是決定性的因素，我只需要做我該做的。」