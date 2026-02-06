米蘭冬奧2/7開幕！中華隊掌旗官「開箱選手村」

2026米蘭冬季奧運將在台灣時間7日開幕，由台灣花式滑冰國手李宇翔以及女子雪車代表林欣蓉跨賽區擔任掌旗官。（圖／中華奧會提供）





2026米蘭冬季奧運將在台灣時間7日開幕，由台灣花式滑冰國手李宇翔以及女子雪車代表林欣蓉跨賽區擔任掌旗官。李宇翔更開箱米蘭賽區的選手村，不僅有熱門奧運五環拍照區，還有設置休息室、電競房，給選手們舒服放鬆空間。

身為冬奧花式滑冰國手兼中華代表團掌旗官李宇翔，介紹米蘭賽區選手村，還開箱自己住的房間。冬奧花式滑冰國手李宇翔：「該有的都有，算很大，對面是瑞典隊，這隻熊熊是我很小的時候就有的，我阿嬤某一次送給我的生日禮物。」

隨身攜帶吉祥物，更期許自己能夠成為比賽黑馬，而選手村中央是熱門景點奧運五環區，不少人會在此拍照留念，更有遊戲區放鬆區，讓選手在休息之餘，也能好好放輕鬆。

冬奧花式滑冰國手李宇翔：「第一次來比奧運就可以擔任掌旗官這個工作，我覺得非常的有種信心，就是讓我整個比賽更有那種，可以發揮得更好的那種感覺。」

冬奧女子雪車國手林欣蓉：「我第二次奧運，代表台灣的選手，在這個舞台揮動我們的會旗，也希望大家能夠幫我們加油。」

2026米蘭冬奧將在台灣時間7日舉行開幕典禮，李宇翔、林欣蓉擔任掌旗官，出場序依照慣例，以字母T排序，將在第81順位進場，也祝福中華隊能夠奪得比賽佳績。

