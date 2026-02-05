米蘭冬季奧運即將開幕 台灣10將出征

運動部長李洋（左）授旗給代表團團長、中華奧會主席蔡家福（右）。（圖：運動部臉書）

2026米蘭冬季奧運將於 2 月 6 日正式開幕，冬奧相隔 20 年再度回到義大利舉行。本屆首度採取「雙城主辦」模式，由米蘭與科爾蒂納丹佩佐共同承辦，閉幕典禮則規畫於維羅納古羅馬競技場登場，結合體育競技與歷史文化特色。





台灣代表團日前舉行授旗典禮，運動部長李洋親自授旗並勉勵選手。李洋表示，在幾乎不下雪的亞熱帶台灣，能有選手一路走到冬奧舞台，本身就是一項歷史性成就，接下來就是把多年來苦練累積的實力與經驗，在國際賽場上完整展現。他也強調，政府會成為選手最堅實的後盾，讓選手能無後顧之憂迎戰奧運。

本屆冬奧開幕典禮將於當地時間 2 月 6 日舉行，台灣時間為 2 月 7 日凌晨 3 時，地點為米蘭聖西羅奧林匹克體育場。賽會共設 116 個競賽項目，共195 面獎牌，預估吸引約 2900 至 3500 名運動員參賽。





我國本屆冬奧代表團共取得 7 個運動種類、9 席參賽資格，派出 10 位選手（含候補），參賽規模再創新高，項目涵蓋滑雪、滑冰與雪車等多項冬季運動。其中，花式滑冰睽違多年再度取得奧運門票，女子雪車則是台灣史上首度叩關冬奧舞台，象徵冬季運動發展的重要突破。





代表團總人數達 37 人，隨行配置完整的醫療、防護與後勤團隊。運動部也比照夏季奧運規格，啟動冬奧專案培訓計畫，從訓練資源、經費補助到醫療支援全面到位，協助選手專心備戰、全力發揮。冬奧賽事將於 2 月 6 日至 22 日舉行，國人可在年節期間一同為台灣選手加油打氣。



