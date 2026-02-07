米蘭萬人上街抗議冬奧 與警方爆衝突6人被拘留

（中央社米蘭7日綜合外電報導）據估有1萬人今天走上義大利米蘭街頭，抗議正在當地舉行的冬季奧運會，期間約百人脫離主要示威隊伍，對警察投擲鞭炮、煙霧彈、瓶子和石頭，警方則以催淚瓦斯和高壓水炮進行驅散並拘留6人。

法新社報導，除前述衝突外，這場於冬奧開幕隔天舉行的抗議遊行大致維持和平基調。

警方消息人士表示，有6人在衝突中被拘留。

由於義大利西北部城市杜林（Turin）上週末的抗議活動爆發激烈衝突，造成逾百名警察受傷，警方今天高度戒備。

廣告 廣告

抗議群眾手拿橫幅，抨擊人工造雪、砍伐樹木以及義大利金融及時尚之都米蘭的住房危機等諸多議題。

現年29歲的示威者米薩納（Francesca Missana）告訴法新社：「從環境或社會角度來看，奧運已不再具有永續性，它的時代結束了。」

本屆冬奧的批評者指出，相關基礎設施衝擊脆弱的山區環境，且人工造雪耗費大量能源與水資源。

也有抗議者談到，冬奧主辦城市之一的米蘭因稅制吸引大批富裕人士湧入，導致當地生活成本高漲，許多原本的居民被壓得喘不過氣。

這場抗議遊行是由工會、居住權團體及其他倡議人士號召舉行。

一名示威者的橫幅寫道：「讓我們奪回城市、解放山林！」另一人則拿著畫有水滴的海報，上面寫著：「奧運快把我榨乾了。」

國際奧林匹克委員會（IOC）表示，奧運很大程度上是使用現有設施，讓這項體育盛事更具永續性。（編譯：洪培英）1150208