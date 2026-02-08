米蘭萬人上街抗議冬奧！ 警民爆衝突、6人遭拘留

義大利米蘭冬奧華麗開幕。（圖／中華奧會提供）





義大利冬奧華麗開幕，不過卻有數千人走上米蘭街頭抗議。示威群眾表示，奧運本身很美好，但舉辦的方式不對，除了嚴重破壞環境，更擔心將因此舉債。而隨著天色漸暗，部分示威群眾的情緒也越來越激動，開始對警方丟擲石頭甚至煙霧彈。警方也隨即出動防暴警力及水砲車，試圖驅散人群。

抗議民眾拿著示威橫幅前進，朝警方投擲鞭炮煙霧彈，表達不滿。抗議民眾：「我們站出來，是因為我們反對這些正在破壞環境的運動賽事，米蘭其實還有更重要的事項，例如這裡根本沒有足夠的住宅給居民居住。」

當地時間6日這天，米蘭一早就有數千名示威者走上街頭，抗議奧運帶來的環境和財政衝擊。抗議民眾：「為了奧運，蓋了很多基礎建設，花了不少錢，甚至動用了公帑，但不少設施只用這一次，賽後可能再也不會使用。」

抗議民眾表示奧運本身很美好，但方式不對，因為嚴重破壞了環境，並指出曾經舉辦奧運的義大利城市杜琳，直到現在都還在償還當時留下的債務。最開始的示威遊行還算和平，然而天色越暗，示威者的情緒也越來越激動，開始對警方丟擲石頭甚至煙霧彈，警方也隨即出動，防暴警力及水砲車，試圖驅散人群。

