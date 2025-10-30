米袋剛拆封「黑色小飛蟲」大爆發！稻農曝妙方：1容器裝最好
許多民眾曾經碰過米袋裡長蟲的經驗，日本近年來爆發大米危機，政府釋出備蓄米，但卻有民眾碰到，米裡面長出大量小黑蟲，不但讓人看得非常害怕，還具有飛行能力。對此，有稻農分享，買來的米最好裝進寶特瓶裡，並用冷藏的方式保存。
網紅「魚漿夫婦」在臉書粉專發文指出，大家都知道其實米上面或多或少會有蟲卵，就跟綠花椰菜裡的小蟲一樣，不過米上面的蟲就是溫度夠才會孵化。他分享，近日有一名日本網友表示，在8月下旬買了一包政府備蓄米，一直處於未開封的狀態，結果近日一打開，看到裡面有大量黑色小飛蟲，推測一開始就已經混入飛蟲的卵。
有名日本稻農回應，推薦用寶特瓶來裝，然後冰到冰箱裡面。由於米很容易吸附味道，所以推薦用礦泉水或氣泡水的瓶子。該名稻農提醒「當然，米買回來還是盡早吃完才是最好的」。「魚漿夫婦」則表示，個人是用玻璃瓶，也是很好用，重複利用也OK。
文章曝光後，網友紛紛留言表示，「之前買了一包義大利產的米沒冰，孵出粉紅色軟軟的蟲」、「真空包裝的放久了，也是會進空氣，然後長蟲，所以放冰箱能延緩放置時間」、「米裡面本來就有蟲卵，有沒有孵化而已」、「當兵吃那些戰備米，第一次過水時幾乎連米都看不到，全是蟲」、「買米回家第一件事就是冷凍庫先冰兩天，這樣之後不管放多久都不會有蟲」。
