米袋剛拆開「黑色飛蟲」亂竄 稻農建議：用寶特瓶裝
買回來的白米若沒有保存良好，可能會長蟲。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」分享，有位稻農建議，可以用寶特瓶來裝米，然後冰到冰箱裡面，低溫不易使蟲卵孵化，寶特瓶也能隔絕味道。
粉專「魚漿夫婦」29日在臉書分享X文章，提到大家其實都知道米上面或多或少會有蟲卵，就跟綠花椰菜裡的小蟲一樣，不過米上面的蟲就是溫度夠才會孵化。
「魚漿夫婦」指出，近日有一名日本網友在8月下旬買了一包政府備蓄米，一直沒有開封，結果近日一打開，裡面竟藏了大量黑色小飛蟲，推測可能是一開始就已經混入飛蟲的卵。
「魚漿夫婦」表示，有稻農建議，可以用寶特瓶來裝米，然後冰到冰箱裡面。由於米很容易吸附味道，所以推薦用礦泉水或氣泡水的瓶子，像該稻農就是使用氣泡水。他個人則是使用玻璃瓶，不僅很好用，還能重複利用。
貼文發布後，立刻引發網友討論，「之前買了一包義大利產的米沒冰，孵出粉紅色軟軟的蟲，後來買大包米都想辦法先冷凍兩天再說」、「米裡面本來就有蟲卵，有沒有孵化而已，我也是裝類似寶特瓶，並冰在冰箱，除了使用方便外，冰冰箱後目前未有米蟲出現」、「我是建議直接放冰箱冰個幾天 把蟲卵凍死」、「」、「我家是真空米，拿到後就放冰箱」、「在台灣根本是日常，米冰冰箱最保險了」。
