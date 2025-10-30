米袋新拆驚見大量「黑色小飛蟲」 稻農大推「裝1容器」冷藏保存

日本有民眾剛拆米袋卻驚見大量黑色小飛蟲。（示意圖／Pexels）

許多民眾在儲存米糧時，都曾遇過米袋內孳生蟲卵的情況。近期日本因應糧食價格上漲，釋出部分備蓄米應急，但卻有民眾發現未開封的米袋中竟爬出大量黑色小蟲，甚至具備飛行能力。對此，一名稻農分享，買來的米最好裝進寶特瓶裡，再放進冰箱保存。

網紅「魚漿夫婦」近日分享，日本有網友表示，自己在今年8月下旬購買一包政府提供的備蓄米，直到近期才打開，沒想到卻看見大量黑色小飛蟲從米袋中竄出，讓人震驚。該名網友推測，這些飛蟲應是當初即已混入米中的蟲卵，隨著時間與氣溫升高而孵化。

廣告 廣告

對此，一名日本稻農建議民眾，米糧購回後應儘快分裝進乾淨的寶特瓶，並放入冰箱冷藏，以延緩蟲卵孵化。他指出，米容易吸附氣味，因此建議選用礦泉水或氣泡水瓶來裝，不僅乾淨也較無異味。該稻農也提醒：「米買回來還是要儘早吃完最為保險。」

「魚漿夫婦」則補充，自己平時會使用玻璃瓶儲米，同樣具有良好密封效果，且可重複使用，對環境較友善。

文章曝光後，也引發不少台灣網友共鳴，留言表示曾遇過類似情況，有人寫道：「真空包裝的放久了也是會沒有真空然後長蟲，所以放冰箱能延緩放置時間而已」、「之前買義大利米沒冰，孵出粉紅色蟲」、「當兵吃那些戰備米，第一次過水時幾乎連米都看不到全是蟲」、「買米回家第一件事就是冷凍庫先冰兩天，這樣之後不管放多久都不會有蟲。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

防堵非洲豬瘟！邊境查核全面加嚴 取消免檢疫通道「一律過X光」

辣妹熱吻工程師竟問「太太幾點下班」 他批「女方道德感低」全場嗆爆

茶人茶事／台灣茶藝風雲再起