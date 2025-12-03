米飛兔進駐7-11過生日 屈臣氏吉伊卡哇慶聖誕

歡慶聖誕節「交換禮物」，選擇可愛的IP周邊絕對不會踩雷。7-ELEVEN將於12月10日推出「Miffy 70週年紀念精品集點活動」，共有86款商品上陣，最低199元就能買到貼心好禮。屈臣氏啟動「吉伊卡哇加價購」活動，除了有3款獨家商品外，還有8款限店換購與2款網路商店限定品項。康是美則找來「海綿寶寶」助陣，聖誕襪、零錢包洋溢著節慶氛圍。

來自荷蘭的Miffy米飛兔歡度70歲生日，7-ELEVEN搶進粉絲經濟並進攻交換禮物商機，於12月10日下午3點起展開全新「Miffy 70週年紀念精品集點活動」，以「實用生活用品」與「療癒配件」為主題，開發出86款周邊好物，其中有22款為7-ELEVEN獨家銷售，滿足粉絲的蒐集慾與送禮需求。

推薦商品有收納籃3入組、立體造型存錢筒、不鏽鋼快煮壺、感應垃圾桶與線條防撞行李箱，12月10日至31日於門市內消費不限金額就能直接加購；明(2026)年1月1日至2月24日店內消費每40元可累積1點，累積滿6點也能購入，售價在199元~1,699元間，學生族、小資族、上班族都能輕鬆入手。

屈臣氏即日起至12月30日祭出「吉伊卡哇」加價購，「絨毛小提袋」、「摺疊傘」與「抱枕毯」獨家進駐全台門市，會員加價299元~499元就能入手。另有吉伊卡哇米果、餅乾、棉花糖、氣泡水、毛巾、浴巾、吸水杯墊、招財公仔等8款商品限店換購，網路商店則開賣吉伊卡哇擦手巾、睡衣擦手巾。

康是美攜手「海綿寶寶」搶市，即日起至12月31日於全店單筆買滿1,000元，就能以59元購得「海綿寶寶聖誕襪束口袋」，經典的聖誕襪設計，上面有海綿寶寶與派大星開趴的可愛模樣。12月25日前指定保養品單筆購滿888元，直接送「海綿寶寶絨毛零錢包」，海綿寶寶、派大星、蟹老闆與路人魚等4種造型隨機出貨。

