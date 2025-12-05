４米高「厭世橘貓」首度降肉高雄！圓滾滾身材超吸睛，打卡再送限量貼紙

貓奴們快出動！以招牌厭世臉圈粉無數的「橘貓重重」首度降肉高雄！這回重重來到高雄岡山樂購廣場出差，即日起在戶外就能看到高達４米的巨大橘貓，慵懶地坐在門口迎接大家，打卡完成指定任務還能獲得限量「橘貓重重貼紙」，粉絲們趕緊把握機會衝一波～

厭世臉「橘貓重重」首度降肉高雄

超人氣台灣文創IP「橘貓重重」，招牌就是頂著一張「高級厭世臉」，全身毛絨絨，擁有圓滾滾大肚子，搭配超慵懶的坐姿，以「大橘為重、我不想動」厭世形象爆紅，累積不少忠實粉絲。現在４米高的巨型「橘貓重重」來到高雄出差，即日起～1/11（日）在「高雄岡山樂購廣場」展出，商場地點就在高雄市岡山區捷安路，搭乘高雄捷運紅線至「岡山高醫站」走１號出口，出站即達，非常便利。

▲４公尺高、全身毛絨絨的人氣IP大明星「橘貓重重」，首度來到高雄岡山樂購廣場快閃。

▲「橘貓重重」以圓滾滾的身材、頂著一張「高級厭世臉」的慵懶模樣聞名。

▲活動期間，在商場各處都可以見到「橘貓重重」的身影。

打卡送限量「橘貓重重貼紙」

即日起～12/14（日）民眾只要與４米高「橘貓重重」合照、上傳社群，完成指定打卡任務，就能到１樓服務台兌換「橘貓重重貼紙」，每日限量只有30份，數量有限、送完為止！活動期間，樂購廣場也同步推出多款限定「橘貓重重」來店禮，等粉絲們來蒐集，假日還會有主題市集，以及多個主題活動同步登場，可以把握週末假日來逛逛！

▲活動期間，週週都有不同主題活動登場。

【活動資訊】

橘貓重重快閃高雄

活動日期：即日起～即日起～1/11（日）

地點：高雄市岡山區捷安路1巷2號

交通方式：搭乘高雄捷運紅線至「岡山高醫站」，由１號出口出站即達。

