粉嫩飲品好喝又好拍！大苑子新春抽草莓飲品、星巴克春櫻外帶杯新登場

（圖／品牌提供）

迎接2026農曆新年與春日櫻花季的交會時刻，飲品市場也悄悄換上粉嫩新裝。從以當季鮮果為主角的大苑子，到推出夢幻櫻花系飲品的星巴克，飲料控趕快衝一波！

今年春節，大苑子主打「最著時」的鮮果概念，結合數位會員機制與限時回饋活動，讓消費者在團聚走春之餘，也能隨時喝到代表好心情的滋味。即日起至2月15日，大苑子APP行動商城「Juicy Store」推出新春限定「馬上開喝團」，每天上午10點與晚上10點準時開團，指定飲品券8折優惠，早晚各限量100組，售完為止。

除了新春限定團購活動，大苑子草莓季也迎來第二波加碼。2月10日至2月23日期間，推出 APP「掃描發票送好禮」活動，只要消費後使用大苑子APP掃描發票，就有機會抽中10杯「莓好花漾」。這款人氣飲品嚴選當季草莓，呈現自然香氣與酸甜平衡，是草莓控每年必喝清單。

（圖／大苑子提供）

另一邊，隨著春天腳步悄然到來，城市街頭的櫻花綻放，也為飲品市場帶來一波粉色浪潮。星巴克全門市推出春櫻季節限定飲品「粉紅草莓風味星冰樂」與「草莓風味抹茶那堤」，用視覺與味覺同步迎接浪漫春意。

「粉紅草莓風味星冰樂」以草莓奶霜融合櫻花色調粉紅吉利作為基底，口感清爽柔和，上層覆蓋細緻鮮奶油，並撒上酥脆草莓餅乾碎片，層層堆疊出豐富口感。整體粉嫩夢幻，宛如把櫻花盛放的畫面裝進杯中，成為春日拍照打卡的新寵。另一款「草莓風味抹茶那堤」則以日本抹茶為基底，濃郁茶香揉合草莓微酸果韻，為經典抹茶注入清新春意。頂層同樣搭配草莓奶霜與草莓餅乾碎片，從視覺到層次都充滿季節感。

除了飲品本身，星巴克也為外帶杯換上全新櫻花視覺設計。凡點購大杯或特大杯冰熱飲品，即可隨杯獲得春季限定櫻花外帶杯款。片片飛舞的櫻花瓣圖樣，讓日常咖啡時光多了一份季節儀式感，無論通勤或約會，都能把春日氛圍隨身帶著走。

（圖／星巴克提供）

