粉專嗆民進黨靠「抗中保台」執政 卻讓台灣面臨封鎖危機

臉書粉專「工程師看政治」發文批評，總統賴清德日前在媒體專訪中指稱中共無攻台實力，言論一出不到二十四小時即引發解放軍環島軍演。該粉專指出，從前總統蔡英文時期海峽中線即已消失，如今解放軍包圍圈日益縮減，甚至逼近領海，對國家安全構成嚴重威脅。

總統賴清德。（圖／總統府）

工程師看政治發文分析，從美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Patricia Pelosi）訪台後的軍演開始，封鎖台灣已成常態。此次「聯合利劍」演習範圍比以往更窄，甚至傳出有「雙尾蠍」無人機夜探台北101。粉專質疑海巡署宣稱靠近就驅離的說法，認為這如同過去政府喊出的「寸土不讓」，最終仍是任由解放軍逼近。

文章進一步對比指出，前總統馬英九執政時期，未耗費兵力即守住海峽中線並維持國際參與，保有實質利益；反觀民進黨執政下，不僅丟失中線與領海，甚至讓飛彈飛越台北上空。粉專強烈抨擊，執政黨靠「抗中保台」口號勝選，實則讓基隆與高雄兩港面臨半封鎖危機。

解放軍對台環島軍演。（圖／微博）

針對高達1.25兆的對美軍購，文中質疑若解放軍於2027年開戰，屆時軍備尚未到貨將如何應對。粉專更批評美日兩國在多次封島演習中無實質動作，並指責賴清德升高衝突的態度如同烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy），恐將國家推向戰爭邊緣，呼籲選民勿再支持民進黨。

該貼文引發網友熱烈討論，部分留言擔憂若遭封鎖，液化天然氣（LNG）船恐將卡關兩週，並認同馬政府時期確實保有實際紅利。然而，也有網友持不同意見，指出全球軍備擴張下，軍購延遲非得已，並質疑若為了和平而降低國防準備，最終換來的恐怕只有投降一途。

