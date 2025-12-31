粉專回顧「賴清德2025年政績大事紀」 網傻眼：群魔亂舞

民進黨被4成選民託付執政權責，結果2025年一事無成，只留下大罷免大失敗及違憲爭議。（資料照／黃世麒攝）

2025年結束，2026年開始，政界不少人紛紛在12月31日發表政壇回顧文，其中綠營大罷免及總統賴清德做了什麼，不少粉專整理大事紀。粉專整理賴政府一年政績，除了大惡罷大失敗之外，還包括7到9月賴清德勘災失言，還有10月開始拋1.25兆國防預算、毀憲亂政等。

胸腔科醫師蘇一峰發文提到過去這一年，各黨做了那些事？白營：柯文哲在土城被關出一身病血尿皮膚長疣，困境仍讀書出來還能演講，黃國昌練成猛男，立法院當猛將。藍營：鄭麗文當選黨主席，帶來改變風氣，蔣萬安把輝達留在台北，以市長身份到對岸交流。至於綠營，只有內鬥，除了內鬥還是內鬥，還有請假一年的監察院長陳菊。

各政論粉專則總結賴清德過去一年所做所為，「政知局」指出：1-8月在大罷免，9-12月在拚選舉，一年都在內鬥。「刺綠酸水」則補充：7、8月大罷免投票、結果大烙賽，9月花蓮堰塞湖潰堤、柯文哲押滿一年交保，10月要錢（1.25兆），12月爆發憲政危機、醞釀彈劾。

粉專「政客爽」則剪輯2025年賴政府政績回顧第一集，包括閩南狼踢館國民黨中央黨部、被遞表嗆要不要簽志願役時喊「這樣我就不能拍視頻了！」青鳥饒舌歌手楊舒雅嗆「合法的飯你不要嗎？」柯建銘酸盧秀燕被叫盧媽媽「就好好回去當家庭主婦！」還有大惡罷改編歪歌，王義川〈三天三夜罷免不停歇〉、3Q哥〈造飛機〉、鷹爸〈讓我們罷免去〉、林楚茵〈心花開〉等。還有卓冠廷爆料賴清德下大罷免軍令狀。

網友表示「青鳥個個蠢到令人同情」、「整整一年一事無成」、「辛苦了，整理這些瘋子亂台的行徑」、「群魔亂舞、一堆令人作嘔的髒東西」。

