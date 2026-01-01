粉專回顧「2025年賴政府政績」 網民驚指「群魔亂舞」

今天（1月1日）是2026年元旦，不少從政者趕在昨夜發表政壇回顧文，不少粉專更是整理2025年賴政府政績大事紀，其中除了綠營大罷免大失敗，還有賴清德7至9月勘災失言、10月拋1.25兆國防預算、毀憲亂政等。而網民反應也很勁爆，直指「群魔亂舞、一堆令人作嘔的髒東西」。

粉專「政客爽」以剪輯影片的方式來回顧。(翻攝自臉書粉專政客爽)

胸腔科醫師蘇一峰臉書發文提到「過去這一年，各黨做了那些事？」。他指出「柯文哲在土城被關出一身病血尿皮膚長疣，困境仍讀書出來還能演講，黃國昌練成猛男，立法院當猛將」、「鄭麗文當選黨主席（國民黨），帶來改變的風氣，蔣萬安把輝達留在台北，以市長身份到對岸交流」、「只有內鬥除了內鬥還是內鬥，還有請假一年的院長（監察院長陳菊）」。

不少政論粉專也回顧過去一年的政壇表現。「政知局」直言「賴清德年度回顧，1-8月在大罷免，9-12在拼選舉，一年都在內鬥。」

粉專「政客爽」以剪輯影片的方式，推出2025年賴政府政績回顧第一集。內容包括閩南狼踢館國民黨中央黨部、被遞表嗆要不要簽志願役時喊「這樣我就不能拍視頻了！」聯電創辦人曹興誠與大陸小三熱吻的緋聞照、青鳥饒舌歌手楊舒雅嗆「合法的飯你不要嗎？」柯建銘酸盧秀燕被叫『盧媽媽』「就好好回去當家庭主婦！」吳思瑤帶頭喊「大罷免」綠委附和回「大成功」、還有大惡罷改編歪歌，王義川〈三天三夜罷免不停歇〉；柯建銘在立法院議場摔枴杖波及到徐巧芯、3Q哥〈造飛機〉、鷹爸〈讓我們罷免去〉、林楚茵〈心花開〉等；以及卓冠廷爆料賴清德下大罷免軍令狀。

「刺綠酸水」也發文盤點『萊爾笑長』2025年政績一覽表。包括了1到7月大罷免、8月結果32:0大烙賽，9月花蓮堰塞湖潰堤、柯文哲押滿一年交保，10月要錢（1.25兆），12月爆發憲政危機、啟動彈劾。

至於網友們在上述粉專發文底下的留言，也很勁爆。有人直言「群魔亂舞、一堆令人作嘔的髒東西」。也有人認為「青鳥個個蠢到令人同情」、「整整一年一事無成」、「辛苦了，整理這些瘋子亂台的行徑」、「很適合國外恐怖片裡精神病院裡發生的事」，也有網友含蓄的認為「他們應該去娛樂圈發展才對」。

「刺綠酸水」也發文盤點『萊爾笑長』2025年政績一覽表。（翻攝自臉書粉專刺綠酸水）

