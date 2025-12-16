粉專曝逢甲女老師課堂宣傳大罷免 校方承認違規將調查

繼揭露台中的立人高中第一次段考公民科考卷，被學生爆料有「偏袒民進黨傾向的題目」後，臉書粉專「政客爽」昨（25）日再度指出，台中的逢甲大學有女老師在課堂上鼓吹學生去花蓮參加罷藍委連署，校方也承認確有此事。「政客爽」痛批，只有獨裁威權國家才會把政治帶進校園。

(圖/截自逢甲大學臉書)

「政客爽」25日首先貼文指出，網傳逢甲大學女教師，在課堂上呼籲學生簽連署書罷免在野黨立委，違反教育中立原則，並附上學生拍攝的影片。

當天上午「政客爽」進一步查證表示，根據影片中鏡頭拍到的講師名字，查詢逢甲大學師資，確實有1位教外語的女老師跟該名字相符。

廣告 廣告

圖片來源:政客爽粉專

「政客爽」指出，當然有萬分之一的可能，這位女老師不是這堂課的老師，而逢甲大學至今未回應，所以尚不能確認請勿亂出征。只希望逢甲大學（或是哪間大學自己認領）與這位女老師可以說清楚，為什麼1堂課要用器官移植的謠言抹黑搞政治矛盾，是希望台灣的價值觀能扭曲到什麼程度？「政客爽」並且公布，學校網站同名老師的Email，跟影片中女老師寫的英文名字相同。

25日下午逢甲大學在臉書公開回應，針對媒體與網路平台報導該校兼任教師於課堂中發表涉及政治連署之言論，並引發社會關注，逢甲大學特此聲明如下：依據《教育基本法》第6條規定：「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。」

圖片來源:政客爽粉專

一、本校秉持前述《教育基本法》規定，致力維護教育中立與學術自由。任何涉及政治動員、倡議特定立場之行為，均不代表學校立場。

二、本案屬教師個人行為，同時違反學校所恪遵之教育中立原則。針對此一事件，本校已啟動調查程序，將根據調查結果，依相關規定處理。

逢甲大學一向重視學生的學習權益與獨立思辨能力，並期許全體師生恪守法規與教育中立原則。

「政客爽」也再度貼文寫道，逢甲大學認了！25日把影片PO出後，感謝有媒體報導才讓事件被重視。而老師在白板上寫自己名字，在學校官網上的也有1位教外語的老師有一樣的名字，電子信箱也是同一個英文名字。

「政客爽」強調，把政治帶進校園，這種行為只有獨裁威權國家才會有，但這已經不是綠營的第一次了。繼台中立人高中考卷要學生回答「藍白有多壞」後，再度發生大學老師公然造謠、宣傳大罷免。真的是糟糕透頂，4/26凱道請大家站出來，還給我們一個正常的民主國家。

延伸閱讀

新竹移工駕堆高機撞死資優高中生！ 665萬和解獲判緩刑

青春痘好困擾！17歲陸男高中生擅服藥 胸部竟異常變大嚇壞

「一輩子就這樣」狂毆高中生 桃園客運司機認罪求緩刑