粉專版主合成14司法官濺血照認罪求緩刑 檢方：不應任由網友毀滅性攻擊

〔記者張文川／台北報導〕臉書粉絲專頁「迷因台式民主」版主戴瑞甯，今年7月2日將偵查、審理京華城案的11名檢察官與3名法官的姓名、照片合成為血跡照，張貼在該粉專上，女粉絲林惠珠則轉傳該圖至社群平台Threads，並加註「命債命還」恐嚇字眼；台北地院今再次開庭審理，兩人一改先前只認部分犯行的態度，改口全盤認罪，盼能獲判緩刑，檢方認為犯罪手法惡劣，將司法官血照上網任由網友毀滅性攻擊，情節重大，應予譴責，建請依法量刑。全案辯結，明年1月13日上午10時宣判。

2人到案後曾被收押2個月，起訴移審後才獲停押但限制住居。檢方依恐嚇危害安全、違反個人資料保護法罪起訴2人，另依煽惑他人犯罪起訴林女。北院9月開庭時戴男否認有恐嚇犯意，林女認罪但認為未造成個資法危害。

今日2人開庭皆改口全盤認罪，不再爭執犯行、犯意與罪名，戴瑞甯最後陳述時說，他合成檢察官與血跡噴濺的圖，是出於對台北市前副市長彭振聲的妻子身亡的憤慨，是在評論京華城案的悲劇，並非真要加害檢察官和法官，他知道行為不對，願接受法律處罰，也向被害的司法官們道歉。

戴瑞甯說，他的行為也造成家人麻煩，他和妻子、家人都被網友肉搜，妻子在他被收押期間獨自照顧不到2歲的女兒，還四處奔走負起家計重擔，他已深切反省，不應以激烈言抒發個人意見，他要向被害人、社會大眾及家人道歉。

林惠珠也坦認全部犯行，很抱歉造成被害檢察官的困擾，為一時情緒而轉發貼文，收押2個月期間讓她反省很多，不應該發表過激言論，這不是法治社會應有的行為，對社會造成紛擾她感到很抱歉。

蒞庭檢察官指出，戴男的犯罪手法是先在網路搜索血跡噴濺圖樣以及檢察官照片，再予合成，上傳至網路任由網友對檢察官公審、毀滅式攻擊，圖片已廣傳於網路上，對當事人造成持續性的恐懼，危害程度不言可喻，試想若是自己家人、親人遭到公開血照並貼上網公審，會是多大的困擾，台灣是民主自由國家，言論自由應受尊重，但尺度必須要建立在法治的前提上，請合議庭依法審酌量刑。

戴的律師表示，戴男手法確屬不當，引發被害人恐懼與不適，但戴男動機是出於評論司法，對檢察官沒有私人恩怨或惡意，量刑應公平對待，不應依身分而重判或輕縱，戴男做法並未造成毀滅性的人身傷害，且是初犯、沒有前科，已深感悔悟，已深知警惕，不會再犯，請求判處6月以下或予緩刑。

林女律師說，林女深知自己行為不對，目前僅有一名檢察官表示不願原諒，她願再次向被害檢察官道歉，她虛心謙卑接受處罰，並盡力彌補造成的傷害，希望法官給她緩刑的機會，也願遵守緩刑的附帶條件。全案今日辯結，合議庭定明年1月13日上午10時宣判。

林惠珠(右)今天改口全盤認罪。(記者張文川攝)

