粉專版主戴瑞甯合成11名檢察官濺血照恐嚇判6月 女粉加註「命債命還」判5月

〔記者張文川／台北報導〕臉書粉絲專頁「迷因台式民主」版主戴瑞甯，去年7月2日將偵查、審理京華城案的11名檢察官姓名、照片，合成為濺血照張貼在該粉專上，女粉絲林惠珠則轉傳該圖至社群平台Threads並加註「命債命還」恐嚇字眼；台北地院審理時，2人皆改口全盤認罪，盼能獲判緩刑，但檢方認為2人犯罪手法惡劣，致被害檢察官遭受網友毀滅性攻擊，建請依法量刑。北院今宣判，將戴瑞甯判處6月有期徒刑、緩刑2年，條件是支付公庫10萬元；林惠珠判5月徒刑、緩刑2年，向公庫支付8萬元。可上訴。

北檢起指控，本業為UI網頁設計師的戴瑞甯，因關注京華城弊案，去年7月1日台北市前副市長彭振聲的妻子墜樓身亡，戴男感到不平，翌日凌晨於新北汐止住處將網路搜得的11名北檢檢察官與血跡噴濺圖樣，合成製作為「血跡版」照，張貼於該粉專並標註「記住他們的名字跟臉」，後又加掛3名承審法官的照片；追蹤該粉專的前護理師林惠珠，下載該血照，以別人的帳號登入Threads轉發，並留言「命債命還」，煽惑大眾恐嚇或傷害司法官。

2人到案後曾被收押2個月，北檢依恐嚇危害安全、違反個資法罪起訴2人，另依煽惑他人犯罪起訴林女時，認為2人行為讓檢察官與法官心生畏懼，造成社會恐慌不安，可能引發模仿效應，情節重大，建請量處戴男7月以上刑期、林女6月徒刑。

北院上月23日開庭辯論時，2人一改先前力主言論自由的辯詞，改口全盤認罪，不再爭執犯行、犯意與罪名，戴瑞甯說他合成濺血圖的動機，是出於對彭振聲妻子身亡的憤慨，評論京華城案的悲劇，並非要加害於司法官，他自知行為不對，願接受法律處罰，也向被害檢察官們道歉。

林惠珠也坦認全部犯行，自承因一時情緒而轉發貼文，造成被害檢察官的困擾，收押期間她反省很多，不應發表過激言論，對被害人和社會造成紛擾感到很抱歉。2人皆請求法官從輕量刑並給予緩刑機會。

但蒞庭檢察官指出，戴男合成檢察官濺血照上傳至網路，任由網友對檢察官公審、毀滅式攻擊，圖片廣傳於網路造成持續性的恐懼，危害程度對被害檢察官造成極大困擾，至少還有一名檢察官不願原諒其犯行，民主國家言論自由固然應受尊重，但言論尺度須建立在法治前提下，請合議庭依法審酌量刑。北院法官今天審結宣判。

