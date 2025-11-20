粉專版主發「濺血圖卡」遭羈押近2月 復出第一PO再酸：不支持民進黨就羈押？

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

經營粉專「迷因台式民主」的工程師戴瑞甯，去年7月因發布濺血效果的合成照、點名多位檢察官與法官，被控涉嫌恐嚇司法官，遭法院裁定羈押禁見近兩個月。如今他重新恢復粉專運作，第一則貼文就換上寫著「不支持民進黨就羈押禁見」的迷因大頭貼，引發網路再度兩極討論。

經營粉專「迷因台式民主」的工程師戴瑞甯，去年7月因發布濺血效果的合成照、點名多位檢察官與法官，被控涉嫌恐嚇司法官，遭法院裁定羈押禁見近兩個月。（圖／四叉貓 臉書）

網紅四叉貓（劉宇）日前在臉書發文表示，戴瑞甯在支付10萬元和解後，粉專也重新開張。然而最引人側目的，是他將頭貼換成一張柴犬被飛盤打中的圖片，並標註「飛盤＝不支持民進黨就羈押禁見」、「柴犬＝歹丸郎」，明顯反諷自己的遭遇。

貼文一曝光，立刻有人留言批評：「可見教訓不夠」、「和解後馬上嗆檢察官耶！根本不認為自己做錯什麼。」

根據起訴書，戴瑞甯長期關注京華城案，今年7月2日，他在粉專發布包含 11 名檢察官的合成照片，並以染血圖樣搭配「＃記住他們的名字跟臉」、「聽說彭妻死訊，他們不屑一顧」等文字。隔日，得知檢方可能偵辦後，他又加碼公布3名法官的姓名與照片，並發文稱「灑番茄醬就算恐嚇嗎？」意指血跡效果只是迷因設計。

