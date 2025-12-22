粉專疑遭盜「本人」被踢出 台語歌手方順吉急報案

記者洪淑珠、廖國雄／嘉義縣報導

台語歌手方順吉近期展開全台百間宮廟走廟之旅，不收費幫神明打廣告，周一起床發現自己的臉書粉專疑似遭到盜用，沒辦法登入管理，就連公司管理員也被踢出，擔心有人會利用他的帳號去行騙，緊急報案，方順吉這兩年也幫嘉義縣以及台中烏日分局拍反詐騙宣導片，這次是否被詐騙集團鎖定盜帳號，呼籲粉絲小心別受騙。

台語歌手方順吉近日展開全台百間宮廟走廟之旅，無酬幫神明打廣告。

台語歌手方順吉：「凡事著靠自己～」

台語歌手方順吉演唱搭配伴舞。

台語歌手方順吉登台演唱，搭配舞群伴舞炒熱氣氛。

台語歌手方順吉：「鑼聲若響就要離開～」

最近更開始展開全台百間廟宇走廟行程，幫神明服務，無酬打廣告，所到之處也拍照記錄，但周一起床發現使用的粉專被盜，不但自己被踢除，就連公司管理員也無法登入操作。

台語歌手方順吉：「現在變成要搜尋才能進去，那我只能留言。」

台語歌手方順吉臉書疑遭盜用。

署名方順吉的粉專，藍色背景封面有2.3萬名追蹤者，明明是自己的粉專，帳號密碼卻無法登入，擔心粉絲會被騙。

台語歌手方順吉出面說明。

台語歌手方順吉：「不是只有我，還包括我們公司所有管理員，目前都是被踢出的，粉絲專頁一直持續一直持續有在發文，那因為我之前就有很多盜用、冒用我的名譽去跟粉絲借錢。」

台語歌手方順吉聯合警方一同拍攝反詐影片。

台語歌手方順吉（反詐宣傳片）：「大家好我是方順吉，今年要幫大家報告一件很重要的資訊。」

今年43歲方順吉，童星出身，近年開始投入公益，兩年前更與嘉義中埔水上分局以及台中烏日分局合作拍攝反詐宣傳短片，反詐大使也怕自己被詐騙集團給鎖定被利用拿來騙人。

台語歌手方順吉出面說明。

台語歌手方順吉：「表演場表演完之後，就馬上去我們的嘉義第二分局進行備案筆錄，相關的資訊、資料都已經交給警方了。」

方順吉目前已經向警方報案，希望能快點粉專取回，畢竟苦心經營的粉專無法登入使用，也想知道是誰在背後搞鬼，再三呼籲粉絲歌迷不希望名字被拿來招搖撞騙。

