粉專突爆「成龍死訊」遭打臉！本尊現身「回春真面目」網驚：毛骨悚然

香港武打巨星成龍在演藝圈活躍數十年。近日海外社群卻突然瘋傳「成龍離世」的假消息，一度引發粉絲震驚。不少中國媒體火速澄清，強調成龍目前「身體健康」，更有粉絲曝光他日前出席高端派對的最新畫面，71歲回春近況曝光，讓網友忍不住驚喊「毛骨悚然」。









粉專突公開「成龍插管照」爆死訊！本尊現身派對「71歲回春真面目」網驚：毛骨悚然

日前網路上竟留傳出成龍過世的假消息。（圖／翻攝自X平台）









事件起於一家擁有 150 萬追蹤的海外臉書專頁「Stories About Us」。該帳號突貼出一張成龍黑白插管照，照片中他抱著熊貓玩偶、躺在病床上，並配文稱「世界影壇最受愛戴的人已離我們而去」，甚至標註「RIP 1958–2025」。該貼文隨後被轉發至 X（舊推特）後迅速發酵，引發大量猜測。不過，網友很快發現成龍本人 11 月 11 日仍在微博宣傳新劇行程，相關謠言立即破功。中國多家官媒也接連出面闢謠，指出該死訊為外網利用 AI 技術偽造的影像，「成龍目前身體健康，正積極投入新片《過家家》宣傳，該片將於 2026 年元旦上映」。而過去網路也曾流傳成龍「身體不佳」的錯假訊息，他本人就曾澄清白髮、白鬍子的模樣只是電影造型。

成龍出席某高端派對活動，只見他將原本為電影角色所留的白髮染回黑色，精神狀態良好。（圖／翻攝自微博）

成龍出席某高端派對活動，只見他將原本為電影角色所留的白髮染回黑色，精神狀態良好。（圖／翻攝自微博）





隨著假消息延燒，成龍最近一次公開露面再度受到關注，近期他受邀出席某高端派對活動，只見他將原本為電影角色所留的白髮染回黑色，精神狀態良好，也與現場嘉賓互動，整體氣色被形容「相當不錯」。71歲的真實狀態曝光後，網友紛紛表示放心，也有人諷刺假謠言「打臉得太快」，也有網友認為成龍怎麼突然回春了「這回春..看得毛骨悚然」雖然成龍屢遭網路死亡謠言攻擊，但從目前公開活動和工作進度來看，他仍持續投入影視作品，身體狀況也保持穩定。





成龍(左)回春狀態引發網友們討論。（圖／翻攝自微博）

成龍(左)回春狀態引發網友們討論。（圖／翻攝自微博）





















