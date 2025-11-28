粉專笑香港大火「像鬼滅無限城」挨批 二度道歉喊「退一步海闊天空」又遭炎上

香港宏福苑社區發生大火，7棟大樓遭祝融。（圖／達志／美聯社）

香港大埔宏福苑社區於11月26日發生五級大火，截至今（28）日上午6時，已造成94人身亡、近300人仍失聯，其中有1名消防員殉職，另有7名消防人員受傷。然而，自稱是台灣學生的粉專「XT─台灣專屬社群情報站」看見火災畫面，竟戲稱像是《鬼滅之刃》中的「無限城」，引來大批網友批評，事後粉專刪文道歉，寫下「繼續糾結在這裡，對他們沒幫助」、「退一步海闊天空」，再度遭到砲轟。

Threads粉專「XT─台灣專屬社群情報站」自稱是台灣學生，擁有9500多名粉絲追蹤，平時會分享國外爆紅趣事、兩岸話題。不過，該粉專卻在宏福苑大火的照片下方留言「無限城？」讓許多香港、台灣網友氣得灌爆留言區。

粉專首度道歉。（圖／翻攝自Threads）

後來，粉專將留言刪除並發文道歉，坦言自己的言論很白目，「那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑，身為一個有一定粉絲數的台灣帳號，講出這種話真的很丟臉。對所有看到的人，還有受到這場大火影響的香港人，跟你們說聲對不起。」

沒想到的是，粉專二度發文回應網友，「持續互相攻擊對誰都沒好處，這件事我已經認錯、會記住教訓。希望大家各退一步，把力氣留給真正需要關心的香港傷者和家屬。繼續糾結在這裡，對他們沒幫助，對我們彼此也是消耗。退一步海闊天空，我們都能做得更好」，還在其他人的貼文下留言「而我！因為說無限城！帳號直接廢了！我真的該死」，再度被炎上。

粉專二度道歉。（圖／翻攝自Threads）

不少網友紛紛表示，「各退一步？當初留言怎麼不先想過？消費別人災害當有趣，被罵真的剛好而已」、「各退一步你X啦，自己做錯還在檢討別人，你真的活該被罵欸」、「人命的事情還開玩笑，你這輩子也就這樣了」、「你好意思講這些話？你唯一該做的就是刪帳號」、「把taiwan從你的ID拿掉，你不適合」、「拿香港災難開玩笑，連累正常的台灣人被香港人誤會」。

另外，有網友發現，該粉專是今年7月才開通的新帳號，X上顯示帳號位置在日本神奈川，但用VPN假裝在台灣，並且還曾自稱「我是中國台北人」，質疑可能是想煽動對立的網軍，在利用災難分化台港關係。

