粉專笑香港惡火像「無限城」！道歉1句又被炎上 台港網友怒轟：丟臉

生活中心／許智超報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，許多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天，當地消防處透露，目前死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。然而，竟有台灣粉專看到火災照片後，戲稱像是知名動漫《鬼滅之刃》的「無限城」，引發無數網友砲轟，事後雖然刪文道歉，卻又因為一句「退一步海闊天空」再度被炎上。

Threads粉專「XT─台灣專屬社群情報站」日前轉傳宏福苑大火現場照片，並寫下「無限城？」還附上相關圖片，貼文曝光後，立刻點燃香港網友的怒火，怒罵「我們香港人有笑你們花蓮嗎？香港人得罪你嗎？」連許多台灣網友也都看不下去，留言區被灌爆。

粉專戲稱香港大火像「無限城」，遭台港網友撻伐，發道歉文又被炎上。（圖／翻攝自Threads）

事後，「XT─台灣專屬社群情報站」先是發文道歉，坦言這樣的比喻真的很白目，「那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑」，卻又強調「身為一個有一定粉絲數的台灣帳號，講出這種話真的很丟臉」，隨後再發文喊話，持續互相攻擊對誰都沒好處，他認錯也記住教訓，希望大家各退一步，把力氣留給真正需要關心的香港傷者和家屬，「退一步海闊天空，我們都能做得更好」。

結果此話一出，立刻又被炎上，網友紛紛砲轟，「你做錯還檢討我們」、「各退一步你X啦，自己錯還在檢討別人，你真的活該被罵欸」、「各退一步？當初留言怎麼不先想過？消費別人災害當有趣，被罵真的剛好而已」、「帳號刪掉吧，很丟臉，道歉還捨不得流量」、「你是第一個讓我真正覺得，原來讀書是犯法的」、「你在檢討我們嗎？」、「你一定不是台灣人」。

另外，就有網友起底，發現該帳號「XT─台灣專屬社群情報站」是今年7月才開通的新帳號，X上顯示帳號位置在日本神奈川，卻利用VPN假裝位置在台灣，且IG帳號是用日本電話註冊，還曾留言自稱「我是中國台北人」，讓人懷疑動機不單純，「有人利用災難在分化台港關係」。

