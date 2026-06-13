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即時中心／陳奕劭報導

台北市長蔣萬安昨（12）日稱要廢除監察院，還搬出監察院前院長陳菊昔日發言「希望我是最後一任監察院長」，要立院一同修憲廢除監察院。對此，粉專「聲量看政治」今（13）日指出，這是蔣萬安市政大失血後的聲量逃生門，「廢監察院」有助於動員藍白支持者的情緒，但如果台北市民發現，市長的心不完全在台北，他們會怎麼想？

粉專分析蔣萬安喊廢監察院

粉專「聲量看政治」表示，蔣萬安昨日突然喊廢除監察院，表面上看似談憲政改革，但回頭看自沈伯洋正式宣布近1個月的台北市政輿情，其實是市政議題持續屈居下風的戰場轉移。

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粉專指出，上個月以來，台北市接連被揭露鼠患與漢他病毒，到密室逃脫勞安命案蔣市府的冷血回應，再到如今大龍市場的檢討報告生不出來、無菸城市稽查人力累死所有局處基層，再到殷瑋在議會搶答，蔣萬安面對的問題都指向同一件事，蔣萬安到底有沒有市政能力？

「聲量看政治」認為，趕快喊出廢監院，對蔣萬安是突然很需要的事，他需要一個更大、更高、更容易讓藍白支持者歸隊的題目，讓媒體不再只問台北市政，改問監察院、修憲與藍白是否封殺監委，讓他改變議題設定，逃出劣勢狀態。

快新聞／粉專見「蔣萬安喊廢監察院」發聲了！戳破真相：只想轉移焦點

台北市長蔣萬安昨日喊話廢除監察院。（圖／民視新聞資料照）

粉專揭蔣萬安目的

粉專認為，蔣萬安昨天喊廢監察院，沒有要解決問題，他要換問題，以召喚同溫層取暖、換取在泛藍白紅同溫層內的正面聲量與正面形象。

「聲量看政治」分析，殷瑋被藍營塑造成新戰神，被綠營打成喧賓奪主，當然對蔣萬安傷害很大。蔣萬安喊廢監院，也是搶回主角位置的爛招。但如果台北市民開始覺得這個市長的心，已經不完全在台北了，他們怎麼想？

粉專強調， 廢監院是蔣萬安市政大失血後的聲量逃生門，讓他暫時逃離台北市政考場。但就像柯文哲說的，第一任還沒做完，就想著選總統。但問題是，市長任期還沒走完，台北市民也還沒放他下課。





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