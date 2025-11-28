粉專譏香港惡火像「鬼滅無限城」被指疑中國小粉紅假冒台灣人挑撥

香港新界大埔宏福苑26日下午發生嚴重火災。 圖:翻攝自X

[Newtalk新聞] 香港大埔區宏福苑大火造成慘重死傷，截至今（28）天上午6點共累計94人死亡、76人輕重傷，且12人命危，還有一名消防員殉職。然而，Threads粉專「XT─台灣專屬社群情報站」戲稱大樓火災畫面像是動畫《鬼滅之刃》中的無限城，引發眾怒。有網友揭露，該粉專曾留言稱「我是中國台北人」，還用VPN假裝位置在台灣，疑似「利用災難在分化台港關係」。

「XT─台灣專屬社群情報站」自稱是一名台灣學生，平時分享國外爆紅趣事，有近萬人追蹤，但偶爾夾雜對台批評、兩岸話題評論。社群27日上轉傳宏福苑大火現場照片，該粉專在下方留言「無限城？」立即點燃香港網友怒火，連許多台灣網友都看不下去，留言被灌爆。

眼見眾怒難平，該粉專先是發文道歉，坦言這樣的比喻真的很白目，聲稱：「已經死了很多人，我不應該開這種玩笑」，又強調「身為一個有一定粉絲數台灣帳號，講出這種話真的很丟臉」。隨後又Po文寫道：「持續攻擊對誰都沒好處，希望大家各退一步」、「退一步海闊天空」，結果此言一出立刻又被炎上。

許多網友紛紛怒罵：「退一步你Ｏ啦，自己做錯還在檢討別人」、「你現在是在檢討罵你的香港人嗎」、「已經檢舉這個帳號了，不用謝」、「把重大災難拿來開玩笑是你自己做的事，現在被說兩句就開始 大家不要吵了、這樣對誰都不好，講得好像你是受害者一樣！」

有網友起底發現，該粉專是今年7月才開通的新帳號，社群平台X（前推特）上顯示帳號位置在日本神奈川，卻利用VPN假裝位置在台灣。另外，粉專IG帳號也是用日本電話註冊，還曾留言寫下「我是中國台北人」，許多網友懷疑該粉專主人身分不單純，認為「有人利用災難在分化台港關係」。

