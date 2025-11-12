粉專酸爆沈伯洋「選台北市長的10大理由」：蔣萬安慘了

沈伯洋(左)若參選台北市長，現任市長蔣萬安(右)慘了？或成最大贏家？熱議不斷。（合成圖／郭吉銓、劉宗龍攝）

「蔣萬安最害怕的男人！」13萬追蹤的粉專「政客爽」發文揶揄「必須支持沈伯洋參選台北市長的十大理由」，包括曾經聲稱對岸可「透過你看過的A片內容來掌握你的政治立場」，父親生意橫跨兩岸「紅孩兒與大陸做朋友又罵大陸」，曾指出國軍武器膛炸是因「長灰塵」，聲稱普發1萬是共產黨的招「先窮台再統一」，沈伯洋創辦的黑熊學院曾經推出「生命不能打折1380元防災盒」。

還有沈伯洋曾經聲稱「民進黨佔領立法院主席台是為了協商」，沈伯洋曾回應網友看完他直播會大哭一場「是因為有崇高的靈魂」，沈伯洋談兒虐修法稱「凌虐不一定會造成傷害」，曾被被綠委吳思瑤封為「台灣的瑰寶」，曾自稱家門口被裝針孔攝影機但「查無不法情事」。

網路也出現「沈伯洋vs蔣萬安比一比」哏圖，藥師林士峰轉發「鬥陣講新聞」粉專的比較圖，強調沈伯洋的年齡、學經歷、兩岸經歷（在兩岸夾縫中賺錢）、對外關係（獲得美國官方資金補助）等，全都勝出一籌。粉專直呼「蔣萬安，你慘了！」

4.5萬追蹤的粉專「文思革」也PO出類似的比較圖，反諷：沈伯洋大獲全勝。若再搭配桃園王義川，勢必是民進黨的優質大串連！

網友表示「沈伯洋選總統！篡掉萊爾」、「補充：獨樹一格的衛生福利專家，倡導女性戰時隨身攜帶保險套」、「又是一位藍綠白都希望他出來選的男人！新生代政壇共主，2028可直攻大位，與王義川搭檔沈王配酸宗痛」、「那雙城論壇不就是自投羅網嗎」、「紅孩兒有種辭立委來戰」、「KMT台北桃園都危險了」、「支持拿美金的紅熊」、「唯一支持熊大」、「危險了，沒想到怕什麼來什麼」、「川伯連線所向無敵」。

