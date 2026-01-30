粉櫻綻放2026最早櫻花季開跑 寶山二集團絕美賞櫻仙境 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】想安排走春賞花的人，南台灣必訪賞櫻景點在這！，寶山二集團櫻花公園位處海拔1500公尺，占地約為38甲，近5000株櫻花次第綻放，最佳賞花時間為1月下旬至2月底，從早開的粉色河津櫻、山櫻花到八重櫻，最後以純白的吉野櫻畫下句點。

春節假期正好碰上櫻花盛開的時間，2026一年一度的寶山二集團櫻花季即將展開，因櫻花公園位處高地，一望無際的蔚藍天空，可遠眺玉山山脈綿延壯麗的山景，青翠山巒間，偶能欣賞到山谷間湧上來的雲瀑。漫步櫻花步道健行，吸收山區芬多精，一路欣賞粉嫩夢幻的櫻花辦綻放，綠油油山谷搭配一整片浪漫的粉色櫻花，開得美不勝收。

自行開車前往的人要注意交通管制，園區禁止汽機車進入、停放，需配合現場指示停車，或可運用寶山社區發展協會規劃接駁車服務，另外往寶山二號橋處正在施工，平日採整點放行10分鐘，中午1200至1300可通行1小時，塞車時請耐心等候。

2026年農曆春節假期落在2月14日至2月22日，若花況與連假重疊，預計人潮會非常集中。建議避開週末與連假首尾，選擇平日清晨或非假日前往，賞花品質會更好。