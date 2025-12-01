粉白雙色蕎麥花海浪漫登場！最新花況8大美拍範本推薦

文／景點+ Carol整理報導

賞浪漫蕎麥花海的季節來了！於2024年登場的「後溪底福德祠」蕎麥花海，當時吸引了不少花迷前往朝聖，今年不僅可賞粉紅蕎麥花，更加入了純白花色，讓人輕鬆拍出雙色美照，快將最新花況、8大美拍範本筆記起來！

「後溪底福德祠」粉白雙色蕎麥花海，吸引花迷前往拍照打卡。

一般常見的蕎麥花海為白色，粉紅蕎麥花則是源自喜馬拉雅山的高山稀有品種，因此有「高嶺紅寶石」的美稱，其後被傳至日本，外觀顏色十分特別，是難能一見的珍貴花景。

於2025年11月29日拍攝的後溪底福德祠蕎麥花海，部分滿花構圖為後製而成。

台灣的紅蕎麥花是由栽種台中大雅花田的農民張景洲，透過日本蕎麥協會引進的，而後溪底福德祠的這一處花田，則是台中霧峰區農會與稻米產銷班班長胡坤熹，向農民張景洲購買多達600公斤蕎麥花種子所栽種而成的。

（圖／evonne.eat）

（圖／evonne.eat，以下同）

2024年現場除了粉紅蕎麥花外，周邊種有百日草及波斯菊，今年則有純白蕎麥花作為亮點，讓花迷取景粉白雙色花海，11月30日當天白色蕎麥花開花約五成。

（圖／evonne.eat，以下同）

附近可開車順遊「大里老街」、「動漫彩繪巷」、「大里藝術廣場」等景點，推薦提前規劃台中一日遊！

【Info】

後溪底福德祠蕎麥花海

地址：台中市霧峰區五福路468巷72號（後溪底福德祠）

