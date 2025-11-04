粉盒大王子陳屍豪宅 警逮藥頭是21歲富家女

警方破解手機，循線逮捕了3名藥頭。（圖／東森新聞）





上個月底，粉盒大王的兒子，也是創投公司的陳姓創辦人，和女子陳屍在信義區豪宅，警方破解他的手機，發現他生前密集買毒品，循線逮捕3名藥頭，其中一名是21歲的富家女，時常在社群打卡炫富、打入創投界涉販毒，更住在中山區的豪宅，警方也查扣她的手機，要追查還有誰向她買毒。

穿著白色背心和愛犬合照，這名長相清秀的女子捲入信義區豪宅雙屍案，涉嫌賣毒給死者，也就是創投公司的陳姓創辦人，粉盒大王的兒子。

這名蘇姓藥頭，年僅21歲，本身家境富裕，在社群媒體上常常分享美食和旅遊的照片，生活看起來相當奢華，目前更和男友同居在家人買的豪宅裡面。

廣告 廣告

蘇姓女藥頭就住在，北市中山區的這戶豪宅，這裡鬧中取靜，總共有19層263戶，屋齡只有9年，而根據實價登錄，平均一坪單價就要價約103萬。

當時警方上門，屋內只有蘇姓藥頭和男友，愛犬則不斷狂吠，他們睡到一半被抓，並沒有太過驚嚇，同時，另一名同夥鐘姓男子也被逮。

警方：「車在哪。」

全身包緊緊，被警方帶下樓時，頭低到不能再低，鐘姓男子住處，被起獲超多種類的新興毒品，安非他命、56萬現金、手機等贓證物。三人移送地檢署複訊後，分別以30萬、20萬以及5萬交保，通通限制出境出海。

他們會被抓，因為警方破解創投公司創辦人陳姓死者的手機，發現他生前，兩度和蘇姓藥頭等人買毒，21歲的富家女涉嫌當藥頭，更打入創投界，警方已經查扣她的手機，不只要查毒品來源，正要追還有誰染毒。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。