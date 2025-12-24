粉碎不合傳聞！鄭麗文親訪王金平 敦請出任國民黨「最高顧問」

鄭麗文致力團結黨內，邀請王金平出任國民黨「最高顧問」。（翻攝自鄭麗文臉書）

為了打破近期與前立法院長王金平的不合傳聞，國民黨主席鄭麗文今日（24日）在中常會上正式宣布，將敦請王金平出任國民黨「最高顧問」。鄭麗文強調，王金平從政50年人脈豐沛，期盼他能退而不休，繼續為黨貢獻威望與智慧。

王金平日前在高雄舉辦從政50週年感恩餐會，現場政要雲集卻獨缺鄭麗文，引發外界聯想。對此鄭麗文澄清，她昨（23日）下午已在李乾龍陪同下拜會王金平，王金平還特別向她解釋，餐會定調為「高雄在地」，若邀請現任黨主席，恐需連帶邀請歷任主席及五院院長，基於不願鋪張才未邀約。至於王金平當時稱「柯志恩才代表國民黨」，是因為柯志恩身兼高雄市黨部主委，純屬外界過度解讀。

廣告 廣告

鄭麗文感性表示，自己擔任不分區立委第一屆時，院長正是王金平，深受其提攜與照顧，長年保持請益習慣，她非常認同王金平提出的兩大目標：促進台灣內部和諧、推動兩岸和平。鄭麗文喊話，台灣不能再內耗對立，國民黨將團結面對挑戰，預計1月初正式聘任王金平為最高顧問。

原傳出鄭麗文有意邀請前立委張顯耀出任副主席兼南部智庫執行長，卻引發南部地方勢力強烈反彈。在昨日與王金平密談一小時後，王金平點頭接任最高顧問，外界猜測，張顯耀接任副主席的一案也形同宣告破局。





更多《鏡新聞》報導

鄭天財涉「出售特助頭銜」收賄711萬 檢起訴轟公器私用建請重判

校園演講被問統獨立場 鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

藍委廈門宴見國台辦遭質疑 陳玉珍回擊：大型台商宴會有官員正常