粉碎熱戀10年好友章廣辰！9m88喊話：幫我徵男友

9m88跨界演出電影《大濛》。（圖／華文創）





歌手9m88日前被週刊爆料，與10年好友章廣辰升格戀人，指稱兩人一起去看周興哲的演唱會時，坐在包廂裡面疑似勾手互動親密，甚至同喝1杯飲料；9m88今（7）日出席電影《大濛》記者會，親自發聲粉碎傳聞：「當然不是真的！」還要媒體朋友幫忙徵男友。

9m88在電影《大濛》飾演歌舞女郎、方郁婷的姊姊，是個為愛不顧一切的堅毅女性；但在現實生活中，她自稱單身超過3年，今日出席電影宣傳活動也駁斥與好友章廣辰的緋聞，還要媒體們替她徵男友：「我現在徵男友，請媒體大大幫我！」

廣告 廣告

電影《大濛》今（7）日舉辦媒體聯訪，（左起）監製葉如芬、主演9m88、柯煒林、方郁婷與導演陳玉勳一同暢聊拍攝點滴。（圖／華文創）

電影《大濛》今（7）日舉辦媒體聯訪，（左起）監製葉如芬、主演9m88、柯煒林、方郁婷與導演陳玉勳一同暢聊拍攝點滴。（圖／華文創）

9m88以2019年與老友馬念先合作歌曲〈你朝我的方向走來〉，回應目前感情狀態：「如果有男生朝我方向走來，請通知一下，來找我！」透露自己仍然是單身狀態，一旁的柯煒林聽到這答案嚇一大跳，還想吃瓜接著問：「真的喔？」講完才驚覺自己還在訪問中，小聲說：「私下問。」

電影《大濛》斥資傾力打造民國40年代懷舊場景，在鹽水「岸內影視基地」神還原台北榮町商圈繁榮景況，陳玉勳導演起初也不敢想像，要拍70年前的台北有多困難，原打算直接將它封存：「劇本裡每一個場景都不存在，怎麼拍啊？」這項不可能的任務，卻在葉如芬跟李烈支持下緩步啟動且成真了。

女主角方郁婷當時踏進片場不斷驚呼：「哇！好多人，還有牛車耶！」9m88也四處探索，在一輛三輪車上尋獲自己被AI換頭的歌舞女郎海報，笑說：「這個臉P得很好誒！」讚嘆美術組的細膩用心，讓他們有一秒穿越時空的錯覺。電影《大濛》11月27日全台上映。



【更多東森娛樂報導】

●粿粿家人不忍開轟了！她曝范姜彥豐「軟爛行徑」：恭喜解脫

●黃明志捲謝侑芯謀殺案！黃秋生曝「最後通話內容」：太可怕了

●薛仕凌涉閃兵！《影后》黃迪揚「急喊4字」曝超狂軍旅生活

