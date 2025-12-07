體育中心／綜合報導



2025年F1賽季來到最終站阿布達比大獎賽，麥拉倫車隊諾里斯（Lando Norris）以第3名完賽，並以僅僅2分的些微差距，擊敗紅牛車隊尋求五連霸的維斯塔潘（Max Verstappen），奪下生涯首座總冠軍，成為F1歷史上第35位世界冠軍。

諾里斯在這站賽前以408積分位居第一，領先第2名的維斯塔潘12分，如果能在最終站阿布達比大獎賽站上頒獎台，諾里斯就能奪下世界冠軍。



在這場最後戰役中，維斯塔潘在排位賽取得桿位，並且一路維持領先，不過第2位起跑的諾里斯也表現不俗以第3名完賽，最後雖然維斯塔潘拿下單站冠軍，但仍以總積分421分不敵諾里斯的423分，挑戰5連霸夢碎。

麥拉倫諾里斯奪生涯首座世界冠軍，與母親開心慶祝。（圖／美聯社）





諾里斯成為繼2008年漢米爾頓（Lewis Hamilton）之後，首位贏下世界冠軍的麥拉倫車隊車手，從7歲開始就接觸卡丁車，2017年被麥拉倫簽入青訓體系，2019年正式升上F1後，職業生涯並非一路順遂，直到2024年邁阿密大獎賽才奪下生涯首勝；本季諾里斯在澳洲開幕戰就拔得頭籌，雖然面對衛冕維斯塔潘的猛烈追趕，仍展現強大的心理素質，最終也成功奪得生涯首座世界冠軍。

除了是冠軍車手之外，諾里斯還在2020年創立了電競與潮牌公司「Quadrant」，同時也是Twitch上的知名實況主，熱愛電玩的他除了常透過直播與粉絲互動，還常舉辦慈善募款為回饋社會盡一份心力。













原文出處：賽車(影)／粉碎紅牛維斯塔潘5連霸美夢！麥拉倫諾里斯以2分之差成F1新科世界冠軍

