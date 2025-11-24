粉系浪漫美宅，更衣室、大中島機能俱全，隱藏收納開闊空間，在家也能做空中瑜珈

編輯 陳思靜｜圖片提供 十境創物空間設計

今天要帶大家開箱15 上層7坪的複層休憩所，屋主會在這裡做空中瑜珈、招待朋友，一起來看看這獨特的空間吧~

玄關

1.櫃體設計

這個空間有一個小玄關，這裡因為有柱體經過，因此在立面的設計上設計上花了一點心思，這裡的u字造型和旁邊的門片都是用於修飾柱體，而只有第三扇打開裡面才有電子衣櫥，另外兩扇門片則可以吸附磁鐵，讓玄關空間可以放一些紀錄日常的物品，同時還兼具實用機能。



2.鞋櫃

從玄關轉入餐廚區，這裡完整了整個玄關的收納機能，櫃體裡規劃有鞋櫃、並將電箱隱藏其中。

餐廚

1. I字型廚房+複合型機能櫃

從鞋櫃進來這裡是I字型廚房，屋主僅有料理輕食的需求，設計師規劃了IH爐和水槽，讓屋主可以在這裡進行簡單的料理，為了增加實用需求，規劃了上吊櫃，同時我們將間接光帶埋入其中，增加這個這個區域的照明。

從廚具再往旁邊走，是複合型的機能櫃，在這個櫃體裡規劃了多元的使用方式，可以看屋主的需求更改使用方式，為了增加其中的照明，設計師利用吊衣桿製作成可充電式的照明，屋主可自由取下決定使用方式，也很方便的充電就能使用！



2. 中島+餐桌

接下來是這座餐桌結合中島，因為屋主很常會邀請朋友來家裡聚會，因此需要有能夠迎賓宴客的空間，規劃了中島與餐桌接軌的設計，中島選用人造石上規劃有水槽，及預留好插座的位置。餐桌則選用可做4-5人的方形大餐桌，可讓多人在此聚會。

客廳

1. 弧形元素+色彩

這是一個很方正的空間，如果在這樣的方正的空間中加入很多直角的元素會顯得線條太剛性，另外也考量到屋主會在這裡進行空中瑜珈，空中瑜珈有一定的使用半徑，因此在挑空區域的面積規劃上，也透過流暢的線性做了縝密的思考，現在複層區域的線條是一整片整體連貫的，柔和了方正的空間，而上方這樣半高牆面的設計，也可以加深樓上與樓下的互動。

整體色彩為粉紅色中跳接白色系，一方面是屋主喜歡這個顏色，設計師也透過粉紅色柔化整體空間氛圍，讓整體空間是舒適的。



2. 去電視牆的設計

招待所形式的空間，不需要制式的電視牆，可以用投影設備取代。回應屋主要做空中瑜珈的需求，在客廳區域規劃了一面鏡子，鏡子的角落以圓弧修飾，呼應整體空間的元素，並在後方打上間接光源，讓整個立面看起來更有層次感。

樓梯

1.造型+材質

樓梯採透空弧形的設計，整體為白色系，弧形可以呼應整體空間的語彙，透空的台階讓樓梯看起來輕盈，也因為空間限制整座樓梯較為狹窄，透空的台階讓腳可以伸進去，走起來也比較順暢。

整體材質的部份為了美觀及安全也下了很大的功夫，踏階的部分為實木染白，踩踏的每一步都能感受穩固紮實，而樓梯扶手的部分則為不鏽鋼，刻意不上漆的作法，維持這個質材的很久耐用性，避免用久了掉色的問題。



2.收納

這整座樓梯後方的立面都是滿滿的收納及展示機能，設計師配合樓梯的形狀，並透過虛實交錯的手法，規劃出各種形狀的收納櫃，讓櫃體可以展現居住者的個性，讓空間不大但仍保有實用機能，也不會讓樓梯的存在耗損坪效。

主臥

1.光源設計

考量到複層空間上的高度不高，如果加裝任何崁燈或燈具都會吃到天花板的高度，因此這裡沒有做天花板，決定利用挑空區的弧形的造型天花板內鑲嵌間接光帶，直接打出側光照亮複層區域，這樣這裡就不需要天花板加裝燈具，保有最原始的屋高，同時擁有照明機能。除此之外，設計師也利用壁燈、軌道燈等燈具，增加整體空間的光源，讓使用者可自行決定要增加或減少，增加使用上的靈活度。



2.床頭牆收納

從樓梯上來處就規劃有收納，床頭背板後面也有收納機能。床頭牆這裡有一根大樑橫亙，因此將大樑下方規畫為置物平台及收納櫃，大樑同時也經過床頭牆，我們盡量將所有區域都創造出機能性，即便到時候這裡會擺放一張床擋住，仍保有使用的可能性。



3.更衣室

柱體恆更至更衣室，設計師也同樣以櫃體的形式修飾柱體，並增加吊衣桿及間接光源增加實用機能。

