粉系浪漫美宅，更衣室、大中島機能俱全，隱藏收納開闊空間，在家也能做空中瑜珈
編輯 陳思靜｜圖片提供 十境創物空間設計
點連結看 在家也能做空中瑜珈粉系浪漫美宅▼
今天要帶大家開箱15 上層7坪的複層休憩所，屋主會在這裡做空中瑜珈、招待朋友，一起來看看這獨特的空間吧~
玄關
1.櫃體設計
這個空間有一個小玄關，這裡因為有柱體經過，因此在立面的設計上設計上花了一點心思，這裡的u字造型和旁邊的門片都是用於修飾柱體，而只有第三扇打開裡面才有電子衣櫥，另外兩扇門片則可以吸附磁鐵，讓玄關空間可以放一些紀錄日常的物品，同時還兼具實用機能。
2.鞋櫃
從玄關轉入餐廚區，這裡完整了整個玄關的收納機能，櫃體裡規劃有鞋櫃、並將電箱隱藏其中。
餐廚
1. I字型廚房+複合型機能櫃
從鞋櫃進來這裡是I字型廚房，屋主僅有料理輕食的需求，設計師規劃了IH爐和水槽，讓屋主可以在這裡進行簡單的料理，為了增加實用需求，規劃了上吊櫃，同時我們將間接光帶埋入其中，增加這個這個區域的照明。
從廚具再往旁邊走，是複合型的機能櫃，在這個櫃體裡規劃了多元的使用方式，可以看屋主的需求更改使用方式，為了增加其中的照明，設計師利用吊衣桿製作成可充電式的照明，屋主可自由取下決定使用方式，也很方便的充電就能使用！
2. 中島+餐桌
接下來是這座餐桌結合中島，因為屋主很常會邀請朋友來家裡聚會，因此需要有能夠迎賓宴客的空間，規劃了中島與餐桌接軌的設計，中島選用人造石上規劃有水槽，及預留好插座的位置。餐桌則選用可做4-5人的方形大餐桌，可讓多人在此聚會。
客廳
1. 弧形元素+色彩
這是一個很方正的空間，如果在這樣的方正的空間中加入很多直角的元素會顯得線條太剛性，另外也考量到屋主會在這裡進行空中瑜珈，空中瑜珈有一定的使用半徑，因此在挑空區域的面積規劃上，也透過流暢的線性做了縝密的思考，現在複層區域的線條是一整片整體連貫的，柔和了方正的空間，而上方這樣半高牆面的設計，也可以加深樓上與樓下的互動。
整體色彩為粉紅色中跳接白色系，一方面是屋主喜歡這個顏色，設計師也透過粉紅色柔化整體空間氛圍，讓整體空間是舒適的。
2. 去電視牆的設計
招待所形式的空間，不需要制式的電視牆，可以用投影設備取代。回應屋主要做空中瑜珈的需求，在客廳區域規劃了一面鏡子，鏡子的角落以圓弧修飾，呼應整體空間的元素，並在後方打上間接光源，讓整個立面看起來更有層次感。
樓梯
1.造型+材質
樓梯採透空弧形的設計，整體為白色系，弧形可以呼應整體空間的語彙，透空的台階讓樓梯看起來輕盈，也因為空間限制整座樓梯較為狹窄，透空的台階讓腳可以伸進去，走起來也比較順暢。
整體材質的部份為了美觀及安全也下了很大的功夫，踏階的部分為實木染白，踩踏的每一步都能感受穩固紮實，而樓梯扶手的部分則為不鏽鋼，刻意不上漆的作法，維持這個質材的很久耐用性，避免用久了掉色的問題。
2.收納
這整座樓梯後方的立面都是滿滿的收納及展示機能，設計師配合樓梯的形狀，並透過虛實交錯的手法，規劃出各種形狀的收納櫃，讓櫃體可以展現居住者的個性，讓空間不大但仍保有實用機能，也不會讓樓梯的存在耗損坪效。
主臥
1.光源設計
考量到複層空間上的高度不高，如果加裝任何崁燈或燈具都會吃到天花板的高度，因此這裡沒有做天花板，決定利用挑空區的弧形的造型天花板內鑲嵌間接光帶，直接打出側光照亮複層區域，這樣這裡就不需要天花板加裝燈具，保有最原始的屋高，同時擁有照明機能。除此之外，設計師也利用壁燈、軌道燈等燈具，增加整體空間的光源，讓使用者可自行決定要增加或減少，增加使用上的靈活度。
2.床頭牆收納
從樓梯上來處就規劃有收納，床頭背板後面也有收納機能。床頭牆這裡有一根大樑橫亙，因此將大樑下方規畫為置物平台及收納櫃，大樑同時也經過床頭牆，我們盡量將所有區域都創造出機能性，即便到時候這裡會擺放一張床擋住，仍保有使用的可能性。
3.更衣室
柱體恆更至更衣室，設計師也同樣以櫃體的形式修飾柱體，並增加吊衣桿及間接光源增加實用機能。
十境創物空間設計有限公司／謝中泰/程力莉
地址：台北市松山區新中街2巷5號1樓
電話：02-27752590
Email：info@c10studio.net
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
洗鍊筆觸敘寫流光嬉遊記|20坪
退出職場的屋主，不需再處理繁忙的工作，終於能夠放緩腳步，全然支配自己的行程，度過悠閒時刻。由於本身對室內設計有濃厚興趣，讓他總是沉浸於網路上的室內設計美圖中，更實際走訪大量裝潢實品屋，觀察每一個設計細節，細品各個角落，慢慢收集喜愛的元素，在心中構思出一幅理想生活畫面，並渴望將其化為現實，讓尋常變得不平凡。幸福空間 ・ 2 小時前
高端工藝經典收藏 韻味不凡百坪宅邸｜現代風｜160坪
屋主購入160坪的毛胚屋，委請澤序空間設計全權籌畫，譜寫一家五口的幸福樂章。由於空間尺度夠，所以設置了2廳、4套房、1公共衛浴、1多功能區。裝潢規劃以屋主的蒐藏品為主軸發展而開，並依據屋主夫妻的個性形塑風格。男主人沉穩如山，女主人浪漫感性，兩種氣質化作俐落線條與美式線板的對話，再揉入溫潤木皮呈現精緻現代家景。而但女兒房轉為美式風，溫柔守護姊妹倆。幸福空間 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 4 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 19 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 4 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 5 小時前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 6 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 22 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 19 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 18 小時前