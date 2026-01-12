粉紅兔子變裝慶限定快閃店 華山文創園區登場

記者古可絜／臺北報導

粉紅兔子變裝慶期間限定快閃店即日起至2月1日在華山1914文化創意產業園區中4E館配電室登場，現場以「變裝慶」為主題，讓粉紅兔子換上潮流變裝，結合電音風格布置，打造充滿節奏感的派對氛圍；店內不僅有扭蛋與拍貼機活動，還準備多項限定驚喜，邀請粉絲們前往華山參加粉紅兔子的電音變裝派對。

粉色免子My friend rabbit，是在由藍藍的天、黃燦燦的太陽、綠意盎然的草坪所構成的世界上生活著的粉色兔子，誇張且溫暖。貼圖於2018年在LINE上架，已經誕生280個兔子表情，獨有藝術風格的粉紅兔子，冷嘲熱諷、幽默風趣，雖然有點兇，但其實內心也有溫暖多情的一面。創作者Himari是一位漫畫師，平時經常畫長得搞笑的兔子為主角的漫畫，並上傳至網路，偶然將漫畫形象做為貼圖進行使用，收穫不少粉絲。

快閃店現場販售多款粉紅兔子周邊商品，包含系列驚喜盲盒，以及裝扮成各種樣式的粉紅兔子吊飾、造型包款、服飾等商品應有盡有，讓多變的粉紅兔子充斥在粉絲們的生活中，陪伴度過每個愉快、不愉快的日子，歡迎民眾把握展期前往粉紅兔子變裝慶期間限定快閃店。

粉紅兔子變裝慶期間限定快閃店即日起至2月1日在華山1914文化創意產業園區中4E館配電室登場。（記者古可絜攝）

店內商品應有盡有，讓多變的粉紅兔子充斥在粉絲們的生活中。（記者古可絜攝）

粉色免子My friend rabbit，是在由藍藍的天、黃燦燦的太陽、綠意盎然的草坪所構成的世界上生活著的粉色兔子，誇張且溫暖。（記者古可絜攝）

快閃店現場販售多款粉紅兔子周邊商品，包含裝扮成各種樣式的粉紅兔子吊飾。（記者古可絜攝）

粉紅兔子貼圖於2018年在LINE上架，已經誕生280個兔子表情。（記者古可絜攝）

現場以「變裝慶」為主題，讓粉紅兔子換上潮流變裝，結合電音風格佈置，打造充滿節奏感的派對氛圍。（記者古可絜攝）