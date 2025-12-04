粉紅劍蘭花海Ｘ台版大峽谷同框！雙色花田免費拍最後賞期倒數

文／景點+ Carol整理報導

期間限定劍蘭花海盛開了！台中有一處賞花景點不僅能賞粉、鮮紅色雙色劍蘭，還能將「台版大峽谷」火炎山一同入鏡，快把握最後賞期前往取景！

粉紅劍蘭花海同框「台版大峽谷」，吸引花迷前往拍照打卡。 （圖／yijiun_lee）

號稱「台版大峽谷」的火炎山，周邊常見的休耕花田包含波斯菊、向日葵等，2024年起出現了粉色劍蘭花景，吸引不少花迷前往朝聖。「唐菖蒲」因葉片外觀宛如劍，而被稱為劍蘭，花農也稱為福蘭，是世界重要園藝作物之一，可為庭園作物或切花用，色彩豐富且全年開花。

於2025年12月2日拍攝的劍蘭花海美景。（圖／yijiun_lee，以下同）

（圖／a_tsai324）

今年除了可賞粉色劍蘭外，還能將鮮紅色花海一同入鏡，捕捉吸睛的雙色花田，取景時可在花海中央拍攝火炎山同框畫面；也能以枝葉為前景，捕捉花海包圍的人像美照；或在遠方抓拍漫步在花田中的場景。

（圖／a_tsai324）

（圖／yijiun_lee）

黃姓女園主表示原定這幾天要鏟除採收種子，因看到遊客前來取景，決定多留幾天免費開放賞花，預計在週日12月7日之後再採收種子，建議想造訪的花迷出發前先留意花況，並把握時間前往。

（圖／yijiun_lee）

（圖／a_tsai324）

除了劍蘭花海外，近期也是賞芒草美景的季節，推薦景粉參考下方延伸閱讀，把握好天氣上山賞景！

【Info】

劍蘭花海同框火炎山

地點：台中市后里區土城堤防

座標：24.344389,120.732209

