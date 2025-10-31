粉紅十月傳遞醫療關懷 專業助攻女性重建自信

（記者張芸瑄／綜合報導）由《Marie Claire 美麗佳人》發起的「裙襬澎澎RUN」邁入第十一年，持續以實際行動推廣乳癌防治，同步舉辦「粉紅絲帶乳癌防治講座」，讓更多民眾認識正確防治觀念。光澤醫美集團秉持「美於形、安於心、專於質」的品牌理念，長期關注女性健康與公益議題。本次由光澤診所整形外科陳威臣醫師代表出席講座，分享乳房重建與術後照護的臨床經驗，期望透過專業醫療與溫暖陪伴，幫助更多女性重拾健康與自信。

圖／光澤診所整形外科陳威臣醫師出席粉紅絲帶乳癌防治講座。（光澤診所 提供）

乳癌多年來高居台灣女性癌症首位，每年確診人數持續攀升，但只要及早發現並積極治療，五年存活率即可超過九成。陳威臣醫師表示：「乳房重建不只是外觀的修復，更是一段陪伴女性走過創傷、重新擁抱生命的旅程。醫師不僅是治療者，更是陪伴者，透過專業與溫暖支持，幫助患者找到適合自己的重建時機與方式。」

圖／光澤診所整形外科陳威臣醫師與台灣癌症臨床研究發展基金會謝麗鳳護理長共同解述乳房。（光澤診所 提供）

在講座現場，台灣癌症臨床研究發展基金會謝麗鳳護理長率先以「看一看、摸一摸、擠一擠」的口訣示範正確乳房自我檢查方法，提醒女性應養成每月自主檢測的習慣。隨後，陳威臣醫師深入分享假體重建、自體組織重建與重修手術的臨床經驗，指出乳房重建並非單一答案，而應依每位病友的身體條件與治療時程量身規劃。根據美國整形外科醫學會統計，接受乳房重建的患者，其憂鬱比例可降低 40% 至 50%，顯示重建對身心健康的正向影響。

圖／光澤診所整形外科陳威臣醫師分享乳房重建術式。（光澤診所 提供）

光澤醫美集團將持續以專業醫療為核心，結合公益與關懷行動，過程中能重拾自信與面對生活的勇氣。美麗不僅來自外在的修復，更源自面對生命時的勇氣與愛。

