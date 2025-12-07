粉紅女神藤山偶遇加油 邱建富：不放棄的力量，讓彰化走向更幸福的未來
▲邱建富超越一二五、彰化更幸福健行活動，地點選在員林藤山步道，清晨即湧入大批鄉親參與。（記者方一成攝）
邱建富「超越一二五、彰化更幸福」健行活動今（七）日地點選在員林藤山步道，清晨即湧入大批鄉親參與，步道一度相當擁擠。活動期間，單車界「粉紅女神」、同時也是路跑界「神力女超人」的陳榆妡恰巧前來登山，因現場氣氛熱絡，特別停下腳步替邱建富加油，引發民眾關注。
陳榆妡在現場分享「態度決定高度」的生命態度，鼓勵大家勇於挑戰自我、面對逆境不退縮，邱建富表示，這段話也讓他深受啟發。自己也與陳榆妡一樣秉持「堅持到底」的精神，無論過程遇到多大挫折，都不能輕言放棄；選戰如此，人生亦然。
邱建富表示，陳榆妡是五寶媽，過去全職家庭主婦，但透過持續運動重新找回自信與活力，成為不少女性的激勵榜樣。他表示，未來在婦女支持政策推動上，會更加強包括友善運動環境、健康促進與職涯再啟動等資源，讓更多女性能像她一樣找到力量。
談到「超越一二五」活動主軸，邱建富指出，核心目標是協助彰化突破一二五萬人口的升格關鍵門檻。彰化多年因人口停滯而錯失升格契機，未來他將透過建設完善、產業升級以及吸引青年返鄉等措施，帶動人口回流與成長，使彰化重新啟動發展動能。
邱建富表示，健行系列活動在各鄉鎮獲得熱烈回應，他感謝民眾一路陪伴。他強調，自己會持續走入基層、傾聽地方需求，「一步一腳印推動政策，為彰化打造更幸福的未來」。
