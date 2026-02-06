「粉紅巨龍」曝光！南投八卦茶園櫻花隧道爆開 茶鄉仙境美不勝收
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮大鞍八卦茶園，近期櫻花大爆發，其中長達100多公尺的櫻花林夾道盛開，形成美麗櫻花隧道，從空中俯瞰，猶如茶園上的「粉紅巨龍」，讓人彷彿置身茶鄉仙境，景象美不勝收。
當地茶農表示，茶園櫻花種植已久，沿路可見紅、粉櫻花，順著茶園步道拾級而上，更有爆開的粉紅色垂櫻展現櫻花隧道，粉櫻與茶園相互輝映，絕美景致吸引不少遊客上山賞花。
茶農說，櫻花隧道花況可再持續1週至10天，之後還有其他櫻花如吉野櫻、粉紅佳人等接力綻放，整個茶園花期可到3月底。
更多自由時報報導
惠蓀林場櫻花綻放 春節走春療癒身心好去處
圖輯》陽明山花季今開幕 花鐘旁櫻花開滿近五成
澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦
逗趣表情曝光！魏哲家掏出這1物 高市早苗「驚掉下巴」
其他人也在看
櫻花、李花爭艷「紅白大戰」 遊客搶拍夢幻場景
過年走春賞花，可以到南投信義草坪頭，群櫻綻放很熱鬧，不只櫻花、還有雪白的李花爭艷、今年因為低溫少雨，花況目前綻放7成，之後還有其他品種接力開花，花季持續至3月1日，再來還有八重櫻、吉野櫻接力綻放，預估花期延續到3月中。
栽培多年「一炮而紅」 苗栗造橋談文火車站炮仗花步道盛情迎賓
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
最美派出所+1！中橫德基派出所山櫻花盛開 賞櫻私房景點
農曆春節將至，本月各地櫻花季將陸續登場，目前除了高山地區山櫻花綻放，平地櫻花有吐露芬芳，台中市平地櫻花以后里泰安派出所櫻花最具盛名，泰安櫻花目前有2株綻放，除了泰安派出所櫻花，中橫公路德基派出所山櫻花盛開，粉色花海與水庫山林相映，吸引路過拍攝青山綠水、櫻花美景。
2026草嶺石壁櫻花季2/17-3/1浪漫登場 來雲林賞櫻感受春天氣息
【記者 劉春生／雲林 報導】春回大地，山城染粉。雲林縣年度春季觀光盛事「草嶺石壁櫻花季」將於 2月 17 日至
觀光公害不堪負荷 富士山新倉山淺間公園櫻花祭喊卡
（中央社記者戴雅真東京4日專電）能同時遠眺富士山與五重塔、長年被譽為「櫻花必拍打卡景點」的日本山梨縣新倉山淺間公園，今年春季確定取消櫻花祭活動。管理該公園的富士吉田市3日宣布，由於觀光人潮已超出地方承載極限，市府判斷出現嚴重「觀光公害」現象，決定暫停活動。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
需求爆棚 記憶體元月營收飆
繼南亞科（2408）、威剛（3206）繳出亮眼成績後，群聯（8299）、宇瞻（8271）與創見（2451）亦同步刷新單月歷史新高，記憶體族群已公告1月營收的七家之中，有五家公司創新高，顯示產業景氣全面升溫。
王必勝瘦到認不出！「1年甩16公斤」對比照曝光：血壓藥也停了
前衛福部政務次長王必勝時常在臉書分享近況，今（5）日他透露自己瘦身有成，一年多就減了16公斤，血壓藥已停藥半年，仍維持在標準內，直言「邁向健康人生的一大進步」。他也PO出瘦身前後對比照，讓一票網友驚呆。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
LINE講電話沒聲音！內行教「關掉1鍵」正常了 不用重新開機
LINE是台灣人常用的聊天平台之一，但近來有網友抱怨，使用LINE打電話，沒有通知也沒有聲音，好奇到底該如何解決？對此，有內行人指出，除了更新或刪除Whoscall APP之外，也可以將「整合iPhone通話功能」關閉。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。