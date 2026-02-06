「粉紅巨龍」曝光！南投八卦茶園櫻花隧道爆開 茶鄉仙境美不勝收

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮大鞍八卦茶園，近期櫻花大爆發，其中長達100多公尺的櫻花林夾道盛開，形成美麗櫻花隧道，從空中俯瞰，猶如茶園上的「粉紅巨龍」，讓人彷彿置身茶鄉仙境，景象美不勝收。

當地茶農表示，茶園櫻花種植已久，沿路可見紅、粉櫻花，順著茶園步道拾級而上，更有爆開的粉紅色垂櫻展現櫻花隧道，粉櫻與茶園相互輝映，絕美景致吸引不少遊客上山賞花。

茶農說，櫻花隧道花況可再持續1週至10天，之後還有其他櫻花如吉野櫻、粉紅佳人等接力綻放，整個茶園花期可到3月底。

