粉紅泡泡炸裂！彰化南校街洋紅風鈴木甜到像棉花糖

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節將近，全台各地洋紅風鈴木陸續進入花期，街頭巷尾多了不少粉紫色身影，不過說到今年最吸睛的一棵，非彰化市南校街這棵莫屬。最近花況大爆發，整棵樹幾乎被花海包住，枝頭上一球一球的粉紫色花團，層層堆疊，看起來就像一整團粉紅泡泡在空中炸開，甜美又夢幻。

彰化市南校街一棵洋紅風鈴木近日花開滿樹，粉紫色花團如粉紅泡泡般炸開，美景吸引遊客爭相打卡。（米諾斯提供提供）

這棵紅花風鈴木平時其實相當低調，不開花時樹身纖細，走過路過很容易被忽略，但只要花季一到，彷彿瞬間變身，一口氣全開，氣勢驚人，讓不少第一次看到的人忍不住停下腳步多看幾眼。學生放學經過會放慢腳步，家長牽著孩子拍照，路人也常邊走邊掏出手機，記錄這難得的粉紅畫面。

更有趣的是，就在它旁邊緊鄰的另一棵洋紅風鈴木，每年總是比較早開花，但花量始終比不上這棵「主角」，兩棵樹一對比，立刻分出高下，也成了不少人討論的話題。

由於這棵洋紅風鈴木就矗立在車水馬龍的路旁，近日不論平日或假日，都能看到民眾在路邊短暫停留拍照，有人拍完還忍不住回頭再看一眼，直呼「真的太美了」。滿樹花香也吸引不少蜜蜂在花間忙碌穿梭，為整個畫面增添生氣。

有遊客分享，這棵樹開得「實在太誇張」，照片怎麼拍都拍不出現場那種震撼感，「一定要親眼來看才知道有多厲害」。在地居民則笑說，這棵樹早已是地方明星，過去甚至還曾看過遊覽車專程停靠，載著遊客來這裡打卡拍照。

其實，彰化縣內今年洋紅風鈴木花況都相當不錯，除了南校街這棵「花海炸裂」的代表外，彰化市往返花壇鄉的省道台74甲線東外環道沿線，也有十多棵洋紅風鈴木接力盛開，形成一段粉紫色花道；另外，彰化家扶中心員林服務處門口的一棵洋紅風鈴木，同樣花開滿樹，吸引不少民眾特地前往取景拍照。

由於洋紅風鈴木花期不長，通常只有短短一兩週，想要捕捉這波粉紫浪漫的民眾可得把握時間，趁花況正盛，走一趟彰化，感受春節前夕最療癒、最甜美的粉紅風景。