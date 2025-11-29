粉紅炸彈來了！高橋聖子攜AV女優「比基尼炸乳亮相」粉絲全場暴動

記者林汝珊／台北報導

《TOP女神台北感謝祭》登場。（圖／記者鄭孟晃攝影）

成人界2025年最終壓軸盛事第二回《TOP女神台北感謝祭》於本週六、日（11月29日、30日），在台北三創生活園區登場。以「秋冬感謝季」為主題，陣容堪稱歷年最強，13位日本超人氣女優一字排開超香。

AV紫堂留衣因下飛機後身體不適並未現身記者會，其餘12位女優高橋聖子、川越鈴子、唯井真尋、栗山莉緒、善場麻美、白峰美羽、宮西光、水端麻美、藤田柚子、美咲佳奈、日下部加奈、吉根柚莉愛現身，以亮粉色比基尼亮相，令現場粉絲眼睛大吃冰淇淋。

高橋聖子復出後首次來台。（圖／記者鄭孟晃攝影）

高橋聖子於2022年宣布引退，並在今年9月復出，她表示很擔心粉絲會將她忘記，「有一段時間沒有來了，這次來很擔心大家會忘記我，不過我很期待可以見到大家。」透露最期待台灣雞排及珍珠奶茶，希望可以大飽口福。

藤田柚子準備了小提琴演出。（圖／記者鄭孟晃攝影）

藤田柚子則是有特別準備小提琴演出，直喊「好好期待」，連中文都早已練好了；川越鈴子則是有自學舞蹈，希望能在明日展現給大家看。栗山莉緒過去已來台多次，笑說很想念台灣夜市，不管逛幾次都不會膩。

主辦單位奧視Ours HD 與日本 Pierrot繼澳門成人展後再度攜手打造，並透露該次活動不僅規模全面升級，現場將設有多重互動展區，包括見面簽名、拍立得合影、周邊商品販售與「攝影體驗區」，讓粉絲能近距離與偶像互動。

