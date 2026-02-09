粉紅熊熊登場！ 楠梓親子新地標 後勁公園「森林城堡」啟用

（圖／高雄市府工務局公園處）





高雄市楠梓區後勁公園出現一隻巨大粉紅熊熊正張開雙臂，迎接孩子們的森林冒險之旅！高雄市長陳其邁9日出席後勁公園兒童遊戲場「森林熊的秘密城堡」啟用時表示，楠梓因產業發展而快速成長，公共建設必須同步到位，本次改造不只是景觀的翻新，更是對地方歷史的尊重與對永續生態的承諾。後勁公園正從過去的工業記憶，轉型為守護健康的科技綠肺，亦象徵楠梓社區活力再升級。

陳其邁表示，兒童遊戲場改造工程特別引入「有熊出沒」的趣味設計，設置一隻粉紅色大型熊熊，成為公園的視覺焦點，更翻轉傳統公園印象，在規劃過程中，特別強調「尊重場域紋理、守護大樹記憶」，不僅讓路給老樹，也不破壞在地原有的自然脈絡。也於112年4至5月召開三場公民參與說明會，邀集議員、里長、居民與特公盟共同討論及後續調整，讓後勁公園變身成全齡共享、親子共融的新地標。

後勁公園位於海專路旁，面積約3.93公頃，鄰近捷運R20後勁站，周邊有多所國中小與住宅大樓，是楠梓重要的生活公園。公園處則指出，本次工程特別運用生態工法與低衝擊開發（LID）策略，透過大面積的植栽綠地與優化後的排水系統，讓公園具備「雨水滲透、蓄存」的功能，打造會呼吸的彈性城市空間。

（圖／高雄市府工務局公園處）

遊戲場設計強調與既有環境的融合，營造出在綠蔭中探索的趣味感。場內最具特色的「3D 立體城堡遊戲塔」，孩子們可以穿梭其中，最終抵達粉紅熊熊所在的頂端，享受登高望遠的成就感。全區規劃九大遊戲區、30 項設施，包括沙坑、鞦韆、彈跳床、冒險挑戰區及樂齡體健區，各區並以「飄浮步道」串聯，讓不同年齡層的市民都能安心遊玩。

（圖／高雄市府工務局公園處）

除遊具更新，市府也同步改善園內步道、排水、照明與公共廁所等設施，落實尊重原始生態的初衷，讓公園整體質感再升級。歡迎市民朋友週末前來後勁公園「尋找熊熊」，在可愛造景與蒼翠老樹的陪伴下，與孩子共享充滿森林能量的親子時光。

（圖／高雄市府工務局公園處）

