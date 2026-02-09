粉紅熊現身後勁公園 「森林城堡」成楠梓親子新地標

楠梓區後勁公園換上嶄新面貌，一座結合巨型粉紅熊意象的「森林熊的秘密城堡」兒童遊戲場9日正式啟用。高雄市長陳其邁出席典禮時表示，楠梓隨著產業發展快速成長，公共建設必須同步提升，此次改造不僅是景觀翻新，更象徵從工業記憶走向科技綠肺的城市轉型，為社區注入全新活力。

↑圖說：陳其邁前往遊戲場視察、體驗遊樂設施。（圖片來源：高雄市工務局提供）

陳其邁指出，新設計融入「有熊出沒」的趣味概念，以一隻張開雙臂的粉紅色大型熊熊作為視覺焦點，翻轉傳統公園印象，也成為孩子們展開森林冒險的起點。規劃過程中特別強調尊重場域紋理與老樹保存，讓設施為大樹讓路，不破壞原有自然脈絡。市府並於112年4至5月間舉辦三場公民參與說明會，邀集議員、里長、居民與民間團體共同討論，凝聚在地共識，打造全齡共享的親子空間。

後勁公園位於海專路旁，面積約3.93公頃，鄰近捷運R20後勁站，周邊學校與住宅密集，是楠梓重要生活綠地。工務局公園處表示，本次工程導入生態工法與低衝擊開發（LID）策略，透過大面積植栽與優化排水系統，強化雨水滲透與蓄存功能，提升公園調節氣候與環境韌性，打造可呼吸的城市空間。

↑圖說：後勁公園改造過程導入公民參與機制，運用生態工法與低衝擊開發策略，實現永續與老樹保存。（圖片來源：高雄市工務局提供）

遊戲場以融入自然環境為設計主軸，營造綠蔭中探險的氛圍。其中最具特色的「3D立體城堡遊戲塔」結合滑梯與攀爬設施，孩子可穿梭其間，最終登上粉紅熊所在頂端，享受登高遠望的樂趣。全區規劃九大遊戲區、30項設施，包括沙坑、鞦韆、彈跳床、冒險挑戰區與樂齡體健區，並以「漂浮步道」串聯，滿足不同年齡層需求。

除遊具全面更新外，園內步道、照明、排水與公共廁所也同步改善，整體環境煥然一新。市府表示，歡迎市民週末走訪後勁公園，在蒼翠老樹與可愛熊熊的陪伴下，享受親子共遊的森林時光，讓後勁公園成為楠梓嶄新的城市亮點。

