《粉紅豬小妹》再曝「喬治新設定」 網驚：早埋伏筆

動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）喬治（George）和姐姐佩佩。（圖／翻攝自Peppa Pig X）





英國人氣動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）自2004年開播，受到全球各地小朋友喜愛，近日製作方宣布，佩佩的弟弟喬治（George）講被診斷出中度聽力受損，藉由喬治的全新設定，來讓大人、小孩都能認識到聽損族群的日常。

《粉紅豬小妹》製作公司為了讓內容在娛樂下更具有教育性，因此將特別以喬治的聽覺視角出發，呈現聲音在不同情境下的變化，並且此次團隊也特別邀請英國聾童協會合作，確保呈現出的聲音和日常符合實際經驗，在喬治戴上助聽器後，姐姐佩佩給予擁抱，也呈現了家人給予支持的重要性。

在確定喬治將設定為聽損族群，許多家長也給予正向回饋，認為這樣的角色設定，能更好的讓孩子從小就理解差異並給給予包容。還有網友發現過去片頭畫面，在巨大聲響發出時候，喬治也十分平靜，被指出可能當時就在埋伏筆。



