粉紅超跑前進岡山！白沙屯媽祖首度與三山媽大會師 十萬信眾祈福湧入北高雄

▲粉紅超跑白沙屯媽祖來了！岡山壽天宮主委戴清福率領團隊於廟前展示此次「高雄三山媽祖平安賜福遶境」活動相關平安券與設計視覺，向民眾介紹 12 月 6、7 日即將登場的盛大遶境規劃。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】岡山壽天宮建廟 313 週年，今年以史無前例的規模推出「高雄三山媽祖平安賜福遶境」盛典，將於 12 月 6、7 日在岡山地區隆重登場。最大亮點莫過於全台最受矚目的「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖首次南下岡山贊境，與岡山媽、旗山媽、五甲媽三大地方天后同時會師，預料將吸引超過 10 萬名信眾湧入北高雄，成為今年度最受期待的宗教文化盛事。

本次活動由高雄市長陳其邁全力支持，市府各局處也全面投入協助交通、秩序及安全維護等項目。經發局同步推出限量「媽祖平安券」與「四大天后紀念郵票」，讓參與民眾除祈福外，也能收藏具有文化意義的紀念物，更期望藉此帶動岡山商圈觀光與在地經濟。

▲岡山壽天宮志工展示此次「高雄三山媽祖平安賜福遶境」活動衣服、旗幟、毛巾與紀念提袋。

岡山壽天宮主委戴清福表示，今年適逢建廟 313 週年，特別促成三山媽祖共同舉辦遶境，並在各界協助下成功邀請白沙屯媽祖南下，象徵地方信仰團結、宗教文化交流與世代傳承的意義。此次遶境不僅是宗教盛事，更是凝聚地方情感與展現高雄文化能量的重要時刻。

兩日活動包括起駕、遶境賜福、祈安科儀等，相關路線規劃、交通疏導與注意事項皆已公布於「岡山壽天宮粉絲專頁」。主辦單位呼籲信眾提前留意資訊，並遵循現場引導，共同維護活動安全與流暢。高雄即將迎來萬人齊聚、粉紅超跑再啟的年度宗教盛會，誠摯邀請全台民眾前來共沐媽祖慈恩。（圖╱岡山壽天宮提供）