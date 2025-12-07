粉紅超跑南下高雄遶境 "首度合體3山媽"吸引大批信徒

南部中心／綜合報導

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖，一連三天受邀高雄岡山，首度和岡山、旗山和鳳山的媽祖，聯合賜福遶境，吸引大批信徒到場迎接，鑽轎底，現場彷彿大型追星現場，場面盛大。





粉紅超跑南下高雄遶境 與三山媽合體寫下歷史性一刻

白沙屯媽祖受邀南下高雄三天，所到之處湧入大批信徒，排隊著鑽轎底。（圖／民視新聞）





宗教界的大型追星現場，看到這經典的粉紅轎頂，就知道"粉紅超跑"白沙屯拱天宮媽祖現身，這回來到高雄岡山，信徒把握機會來一睹媽祖風采。大批信徒排好位置等著鑽轎底，祈求媽祖庇護平安。適逢高雄岡山壽天宮創建313週年，白沙屯媽祖受邀南下三天，和高雄岡山、旗山和鳳山的媽祖首次齊聚岡山，共同祈安賜福，聯合遶境，所到之處湧入大批信徒，現場萬頭鑽動。

廣告 廣告

岡山壽天宮主委 戴清福說，最後一天人特別多，因為大家都知道粉紅超跑天下午就要回去了，所以說岡山區全部居民都湧出來了。

粉紅超跑南下高雄遶境 與三山媽合體寫下歷史性一刻

信徒三年前將貨車改裝為行動充電車，提供暖心的充電服務。（圖／民視新聞）





有信徒揹著"媽祖痛包"來追星，另外還有來自苗栗的信徒，三年前就將貨車改裝為行動充電車，提供暖心的充電服務，讓大家放心拍媽祖，再也不怕手機沒電。提供行動充電的信眾說，下半年度這是第四次了，從南投媽祖繞境開始，每一個地方都有跟。

聯合賜福遶境進入最後一天，白沙屯媽祖也在回鑾前，再度來到岡山壽天宮，信徒把握機會鑽轎底，期望媽祖加持保平安。白沙屯媽祖和三山媽祖合體，歷史性的的盛大場面，也讓岡山地區這三天熱鬧滾滾。





原文出處：粉紅超跑南下高雄遶境 與三山媽合體寫下歷史性一刻

更多民視新聞報導

白沙屯媽祖年、月曆結緣發放! 排隊人潮綿延2公里

高中生考卷寫「中華民國」被扣分！挨轟活該下場曝

粉紅超跑白沙屯媽祖高雄遶境 信徒擠爆現場 等待鑽轎底

