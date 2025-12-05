粉紅超跑南下高雄3天！ 今晚駐駕紅毛港朝天宮

高雄市 / 焦仲 綜合報導

白沙屯媽祖今(5)日至7日起，連續3天在高雄市進行巡安賜福遶境活動，白沙屯媽祖在上午10時30分從區漁會熱鬧起駕，沿途經過佛公天后宮，中午在草衙朝陽寺短暫休息1小時後，轉草衙五千宮等廟宇，今夜將會駐駕在紅毛港朝天宮。而這場遶境活動也吸引上千名信徒爭睹粉紅超跑，將現場交通擠得水洩不通。

白沙屯媽祖本次與紅毛港朝天宮媽祖首度攜手，以「雙媽巡安」的形式在前鎮區展開遶境，接著備受矚目的是明(6)日，四大媽祖齊聚岡山，是全程最具盛況的一天。到了最後一日，白沙屯媽祖將會重返岡山的主要街廓，並且在壽天宮廟埕廣場同步開放信徒鑽轎底祈福。

白沙屯媽祖這次南下高雄是受到岡山壽天宮的邀約，共同參與「高雄三山媽祖暨白沙屯媽祖贊境賜福遶境」的大型宗教活動。2025年適逢岡山壽天宮創建313周年，廟方特別攜手鳳山五甲龍成宮與旗山天后宮，促成三山媽祖首次在岡山齊聚，加上白沙屯媽祖加入行列，形成罕見的四媽聯動，被視為南台灣宗教界的歷史性時刻。

粉紅超跑旋風席捲南部，也展現出台灣民間信仰強大的凝聚力。

