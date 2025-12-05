粉紅超跑南下！白沙屯媽祖高雄贊境 吸信徒朝聖

高雄市 / 綜合報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖，受邀到高雄三山媽祖賜福贊境，今(5)日第一天，南下前鎮與紅毛港朝天宮媽祖會合，吸引滿滿信徒朝聖，明後兩天也預計和岡山壽天宮、鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮齊會岡山，四大女神共襄盛舉也讓信徒相當期待。

敲鑼打鼓聲，響徹雲霄，現場聚集滿滿香燈腳，人人高舉手機，大家都是要來一睹媽祖風采。主持人說：「祈求風調雨順。」粉紅超跑，白沙屯媽祖，南下高雄參加祈福贊境活動，第一天抵達前鎮漁港，和紅毛港朝天宮媽祖會合，雙媽遶境，現場熱鬧滾滾。

信徒說：「從台中來，早上五點多就出發了，到這裡在路上有跟白沙屯車子遇到，我們是虔誠的香燈腳，(走過幾年)三年。」粉紅超跑白沙屯媽祖，到高雄贊境，5日就南下駐駕，不少人天還沒亮，就起床迎接。

6、7日兩天，也將與岡山壽天宮；鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，齊會岡山賜福贊境，四大女神共襄盛舉讓信徒相當期待。信徒說：「這個是歷史的一刻，今天第一次看媽祖上船，太感動了。」

白沙屯媽祖上午十點，從前鎮漁會大樓集結起駕，沿途行經多個宮廟，最後再到紅毛港朝天宮駐駕，活動第一天，現場就聚集大批來求平安的信徒，除了是跨地域的信仰交流，更是台灣宗教界歷史性的一刻，女神旋風席捲南部，展現台灣民間信仰強大凝聚力。

