粉紅超跑南巡高雄！香燈腳爭睹白沙屯媽祖 注意18大禁忌

苗栗白沙屯媽祖今年首度應邀南下，赴高雄與「三山媽祖」一同遶境，並前往岡山壽天宮慶祝建廟313周年，萬名信徒開心迎接「粉紅超跑」到來。民俗專家楊登嵙提醒，參加媽祖遶境18項禁忌要注意。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖最近首度南下到高雄贊境。（圖／楊登嵙提供）

據了解，白沙屯媽祖本次自12月5日至7日南巡高雄3天，5日先和紅毛港朝天宮媽祖遶境前鎮地區，6日早上8時起和岡山壽天宮、旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮組成「4媽會」，從壽天宮起炮進行慶贊遶境活動。

民俗專家楊登嵙表示，過去參拜神明會受諸多繁瑣規矩和禁忌限制，隨時代變遷，標準也有所變化，事先了解媽祖遶境相關的18件注意事項，同時抱持虔誠敬拜，可展現對神明敬畏。

1、第1次參加進香者，需穿全套新衣（不能穿舊衣），表示對神明敬意。

2、女性月經來時，不建議觸摸神明、香爐、神轎等法器。

3、守喪者未滿1年，或家有辦喪事者，不建議觸摸神明、香爐、神轎等法器。

4、參加進香的人員，需避免進出喪家、「月內房」。

5、出發前要以香末焚燒「淨身」，隨身物品、車輛也必須淨過。

6、持進香旗或配戴平安符者，不建議鑽轎、進浴室及廁所。

7、身穿「號褂」者，不建議進洗手間。

8、持旗期間不可倒置，以示尊敬。

9、從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。

10、懷孕者不建議鑽轎，民俗上避免胎兒被轎底八卦所傷。

11、信徒鑽轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，且需將背包放在胸前，好讓鑾轎通過，也要記得脫帽。

12、進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。

13、由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進（龍進）丶右門出（虎出），進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

14、參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。

15、不得露出貼身衣物，若擔心在外活動時間長導致衣褲有異味，可利用其他管道將衣物先寄送回家。

16、不可隨地吐痰、抽煙，對媽祖及鄉親都是大不敬。

17、隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

18、結束遶境或是提前回家，均應向媽祖參拜報備，並告知媽祖自己準備回家，也可祈求平安。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

