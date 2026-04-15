粉紅超跑抵達雲林！香燈腳擠爆西螺大橋 超壯觀人龍畫面曝光

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粉紅超跑抵達雲林，香燈腳擠爆西螺大橋。（翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖徒步進香於今（15）日進入第3天的行程，就在10時50分左右，媽祖已經跨越了西螺大橋，正式抵達雲林西螺，其驚人的人龍也曝光。

白沙屯媽祖徒步進香近日起展開，並於今天進入了第3天行程，媽祖今天清晨從彰化大村賓士展示中心起轎出發，並且一路南下，過去幾個小時連續通過員林、永靖、田尾等鄉鎮。

在這段途中，可以看到沿途等待的信眾，看到媽祖到來非常高興，紛紛跪地鑽轎腳，就在稍早10時50分左右，媽祖已經經過西螺大橋，從畫面中可以看到驚人的人龍，媽祖也在民眾的簇擁下正式進入了雲林。

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粉紅超跑抵達雲林，香燈腳擠爆西螺大橋。（翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

今年進香之旅為期8天7夜，媽祖於 4月12日深夜登轎起駕後，預計4月16日抵達雲林北港朝天宮，並於4月17日凌晨12時10分舉行最重要的進火（刈火）儀式。回程則定於4月20日下午4時10分返抵白沙屯拱天宮。

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