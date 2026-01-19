粉紅超跑探班揭媽祖與紙風車「遲來的約定」 李永豐：被驚喜到也被鼓勵到

粉紅超跑、白沙屯媽祖鑾駕親臨探班紙風車劇團，也讓劇團總監李永豐坦言工作人員都很驚喜，也被鼓勵到。（紙風車劇團提供）

長期致力於兒童劇的紙風車劇團，秉持著「兒童需要兒童劇，台灣需要台灣的兒童劇」的理念，近期正值「紙風車368藝術工程」邁入第20週年的重要里程碑，本月10日在台中外埔夜市進行2026年全台首場巡演，下午綵排時，卻發生白沙屯媽祖鑾轎親臨、為劇團探班的神奇事件，劇團總監李永豐表示，這場不期而遇的「神級探班」，不但讓現場的大家驚喜萬分，也讓演出及工作人員「被鼓勵到」。

李永豐近日上《新聞哇哇哇》節目表示，當天下午正在為首演進行綵排，突然見到拱天宮媽祖鑾轎突然調頭，直衝彩排舞台，彷彿要觀看演出，讓在場人員非常驚喜。轎班人員親切叮嚀「不用停，娘娘很喜歡看」，因此現場拿了4支紅色塑膠椅讓媽祖短暫停駕，導演與工作人員也立刻為媽祖獻上一段充滿活力的舞蹈。

現場拿了4支紅色塑膠椅讓媽祖短暫停駕，導演與工作人員也立刻為媽祖獻上一段充滿活力的舞蹈。（紙風車提供）

李永豐表示，表演結束後，媽祖鑾轎在離去前，轎身還輕碰了一下舞台邊緣，像是在賜福，這場「神級探班」讓劇團士氣大振。事實上紙風車早年就曾受邀演出，但因檔期衝突未能成行，此番紙風車與粉紅超跑「不期而遇」，倒像是媽祖前來提醒，或完成約定。

李永豐指出，自己40多前因緣際會加入蘭陵劇坊，開啟了表演藝術道路，也因受到吳靜吉博士的啟發，進而創辦了紙風車劇團，透過「紙風車兒童藝術工程」分享創意、美學、打開台灣小孩世界視野，「 想不到媽祖也注意到了來給我們加持」。

這場藝文界與宗教界的一段佳話，紙風車執行長張敏宜表示，紙風車劇團今年邁入第20個年頭，經歷過火災與疫情等考驗，依然堅持在全台巡演守護孩子，開年之初，就遇到媽祖婆驚喜現身看戲，象徵新的一年好彩頭，給予團隊極大的鼓勵，也為劇團繼續在全台守護孩子們的笑容注入更的的信心。

