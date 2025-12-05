南部中心／綜合報導

粉紅超跑白沙屯媽祖，5日起在高雄展開3天遶境，一早，媽祖鑾轎從前鎮漁港出發，成千上萬的信徒擠爆現場，等待鑽轎底的隊伍綿延好幾百公尺，相當熱鬧。

粉紅超跑白沙屯媽祖高雄遶境 信徒擠爆現場 等待鑽轎底

「粉紅超跑」白沙屯媽祖，5號來到高雄遶境，信眾排隊鑽轎底。（圖／民視新聞）

敲鑼打鼓聲，響徹雲霄，「粉紅超跑」白沙屯媽祖，5號來到高雄遶境，從前鎮漁港起駕。沿途虔誠的信眾跪拜，隊伍綿延好幾百公尺，白沙屯媽祖，一連三天，南下高雄，第一天先和紅毛港朝天宮媽祖相會，雙媽遶境，周末兩天，將前往岡山、鳳山、旗山，「高雄三山媽祖」盛大合體，展開跨區祈福，現場熱鬧滾滾。信眾說：「很興奮，感覺可以保平安，還有幾個朋友，我們明天要趕去岡山。」「很開心，我們剛好公司在附近，所以早一點過來排隊。」各地的信眾，都來祈求媽祖賜福，現場擠得水洩不通，有熱心志工到現場，分送仙草、肉包給信眾享用。志工：「昨天煮一整天，只要三媽贊境的話，我們都會去參與，徒步這樣跟著走。」

媽祖神轎突然登上一艘停靠的漁船，現場掀起歡呼。（圖／翻攝畫面）

繞境隊伍來到前鎮漁港邊，媽祖神轎突然改變方向，登上一艘停靠的漁船，現場掀起一陣歡呼。媽祖造訪，讓船上人員萬分驚喜，白沙屯媽祖這次來到高雄繞境，預估3天將湧進10萬信眾，祈求媽祖帶來平安。

原文出處：粉紅超跑白沙屯媽祖高雄遶境 信徒擠爆現場 等待鑽轎底

